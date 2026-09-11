Ansarullah: Msimamo Wetu ni wa Kujihami, Tunataka Vizuizi Dhidi ya Yemen Viondolewe

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Mjumbe wa Ofisi ya Kisiasa ya Ansarullah (Kundi la Houthi), Zam Al-Assad, amesema kuwa msimamo wa kundi hilo kuhusu matukio yanayoendelea nchini Yemen ni wa kujihami.

Akizungumza na kituo cha televisheni cha Arab TV, Al-Assad amesema Ansarullah inataka kuondolewa kwa vizuizi na mzingiro dhidi ya Yemen, akieleza kuwa lengo lao ni kulinda maslahi ya watu wa Yemen na kukomesha hali hiyo.

Aidha, amesisitiza kuwa katika utekelezaji wa msimamo huo, hakutakuwa na uadui kati ya Ansarullah na Saudi Arabia, akieleza kuwa msimamo wao haujajengwa juu ya uhasama dhidi ya nchi hiyo.

Al-Assad amesisitiza kwamba msingi wa msimamo wao ni wa kujihami na unalenga kukabiliana na kile wanachokieleza kuwa ni mashinikizo na vizuizi vinavyoendelea dhidi ya Yemen.