Ansarullah Yathibitisha Udhibiti wa Mlango wa Bab al-Mandab Baada ya Kutwaa Visiwa vya Mwisho Vinavyouzunguka

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Kundi la Ansarullah nchini Yemen limedai kuwa limechukua udhibiti rasmi wa Mlango wa Bab al-Mandab, moja ya njia muhimu za kimkakati za baharini katika eneo la Bahari Nyekundu.

Kwa mujibu wa taarifa hiyo, Ansarullah imefanikiwa kudhibiti visiwa vya mwisho vinavyotazama Mlango wa Bab al-Mandab, hatua ambayo imeelezwa kuwa imeimarisha udhibiti wake wa eneo hilo la kimkakati.

Bab al-Mandab ni njia muhimu inayounganisha Bahari Nyekundu na Ghuba ya Aden, na ina umuhimu mkubwa katika usafirishaji wa kimataifa wa bidhaa na nishati.

ABNA itaendelea kufuatilia maendeleo na taarifa zaidi kuhusu hali ya usalama katika eneo la Bab al-Mandab na Bahari Nyekundu.