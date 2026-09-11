Majlisi ya Fatiha na Kumbukumbu ya Sheikh Mkuu wa Kwanza wa Shia Tanzania Yafanyika Lindi

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Majlisi ya Fatiha na kumbukumbu kwa ajili ya kumuomboleza na kumuenzi Sheikh Marehemu Abdullah Seif Linganaweka, Sheikh Mkuu wa kwanza wa Jumuiya ya Shia Ithna Ashari Tanzania (T.I.C), imefanyika katika Mkoa wa Lindi.

Majlisi hiyo imefanyika katika Kijiji cha Mnan'gole, kwenye kaburi la Sheikh Marehemu Abdullah Seif (Allah amrehemu), na kushirikisha watu mbalimbali, wakiwemo wanazuoni, viongozi na waumini.

Katika majlisi hiyo, alihudhuria Maulana Sheikh Hemed Jalala Mwakindenge, Sheikh Mkuu wa Jumuiya ya Shia Ithna Ashari Tanzania (T.I.C), pamoja na wanazuoni kadhaa na wakazi wa eneo hilo.

Tukio hilo lililenga kukumbuka juhudi na huduma za kidini na kielimu za Sheikh Abdullah Seif, pamoja na kumuombea Allah (SWT) amrehemu, amsamehe, amghufirie madhambi yake na amjaalie Pepo.

Aidha, Sheikh Muhammad Abdu, Naibu Sheikh Mkuu wa Jumuiya ya Shia Tanzania, pamoja na viongozi kadhaa na waumini, walishiriki katika majlisi hiyo.

Ushiriki mkubwa katika majlisi hiyo umeonesha nafasi na heshima aliyokuwa nayo Sheikh Marehemu Abdullah Seif katika jamii ya Shia Tanzania, pamoja na kutambua mchango wake akiwa miongoni mwa viongozi wa kidini waliotoa huduma katika dini na kuchangia katika kuimarisha na kuendeleza jamii ya Shia nchini Tanzania.