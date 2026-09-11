Hormuz na Bab al-Mandab: Mabadiliko ya Njia za Biashara na Nishati Yaweza Kuongeza Mvutano wa Kikanda

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Mwandishi wa habari Fadi Boudia, kupitia ukurasa wake kwenye mtandao wa X, ameeleza kuwa hali katika eneo la Mashariki ya Kati inaendelea kubadilika kwa kasi, huku Mlango wa Hormuz na Bab al-Mandab ukiwa miongoni mwa maeneo yenye umuhimu mkubwa wa kimkakati.

Boudia ameandika kuhusu kile alichokiita “mlinganyo wa kuzonga kiuchumi”, akisema kuwa hakuna kitakachobaki kama kilivyo na kwamba mabadiliko katika eneo hilo yanaenda kwa kasi kuliko matarajio.

Kuhusu Yemen, amesema kuwa Ansarullah imetangaza kudhibiti Mlango wa Bab al-Mandab na inaendelea kusonga mbele. Ameeleza kuwa suala hilo si la Yemen pekee, kwa kuwa Bab al-Mandab ni lango la kusini la Bahari Nyekundu na ni miongoni mwa njia muhimu za biashara na nishati duniani.

Kwa mujibu wa Boudia, wakati Mlango wa Hormuz ukiwa chini ya shinikizo kutoka Iran, Bab al-Mandab nao uko chini ya shinikizo kutoka Ansarullah, hali ambayo, kwa mtazamo wake, inaweza kuathiri njia za usafirishaji wa nishati na biashara kutoka Ghuba kuelekea Asia na Ulaya.

Aidha, ameangazia hali nchini Lebanon, akisema kuwa matukio ya huko yanaweza kuwa sehemu ya mabadiliko mapana ya kimkakati katika eneo hilo. Ameeleza kuwa Israel inalenga kuimarisha mfumo wa maeneo ya juu unaoanzia Mlima Sheikh hadi Ngome ya al-Shqif na Mlima Ali al-Taher, jambo ambalo, kwa mujibu wake, linaweza kuipa uwezo mkubwa zaidi wa ufuatiliaji na udhibiti wa kijeshi kusini mwa Lebanon na maeneo mengine ya jirani.

Boudia pia amehoji kuhusu mustakabali wa mazungumzo ya kisiasa, akisema kuwa Israel inajaribu kubadilisha mafanikio yake ya kijeshi kuwa kadi za kisiasa na uchaguzi, huku akiuliza iwapo muungano wa nchi za Kiarabu utarejea katika vita nchini Yemen ili kuzuia Ansarullah kuimarisha udhibiti wake wa Bab al-Mandab.

Ameonya kwamba iwapo hali hiyo itatokea, inaweza kusababisha upanuzi mpya wa vita katika eneo hilo.

Kwa mtazamo wake, Marekani inakabiliwa na suala la Hormuz, Saudi Arabia inakabiliwa na suala la Bab al-Mandab, huku Israel ikikabiliana na hali ya kusini mwa Lebanon.

Akihitimisha, Boudia amesema kuwa haiwezekani kuchambua moja ya maeneo hayo bila kuhusisha jingine, kwa kuwa nyuzi za mgogoro huo zimeungana na mabadiliko ya kimkakati yanaendelea katika maeneo mbalimbali ya Mashariki ya Kati.