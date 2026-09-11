Kauli ya Jenerali Qaani Kuhusu “Ukanda Mpya wa Kiusalama wa Muqawama” Yarejea Katika Mwelekeo wa Matukio ya Yemen na Iran

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Kamanda wa Kikosi cha Quds cha Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu (IRGC), Meja Jenerali Ismail Qaani, aliwahi kutoa kauli kuhusu kile alichokiita “ukanda mpya wa kiusalama wa Muqawama”, akieleza kuwa ukanda huo ungeanzia Mlango wa Hormuz hadi Bab al-Mandab na kutoka Ghuba ya Uajemi hadi Bahari Nyekundu.



Kauli hiyo ilitolewa tarehe 8 Juni 2026, wakati ambapo Jenerali Qaani alizungumzia mtazamo wake kuhusu mabadiliko ya kiusalama katika eneo la Mashariki ya Kati na nafasi ya Muqawama katika eneo hilo.



Katika kauli hiyo, Jenerali Qaani alisema:

“Kuanzia Mlango wa Hormuz hadi Bab al-Mandab, na kutoka Ghuba ya Uajemi hadi Bahari Nyekundu, kutakuwa na ukanda mpya wa kiusalama wa Muqawama (Upinzani).”

Kauli hiyo imeanza kurejelewa katika mazingira ya maendeleo ya sasa ya kisiasa na kijeshi yanayohusisha Iran na Yemen, pamoja na mvutano unaoendelea katika njia muhimu za kimkakati za baharini, hususan Mlango wa Hormuz na Bab al-Mandab.



Kwa mtazamo wa wanaounga mkono Muqawama, maendeleo hayo yanaashiria mabadiliko katika mizani ya nguvu na usalama wa Mashariki ya Kati, huku wakisisitiza kuwa udhibiti na usalama wa njia hizo za kimkakati una umuhimu mkubwa kwa usafirishaji wa kimataifa, nishati na usalama wa kikanda.



Hapana shaka kwamba kauli ya Jenerali Qaani ilikuwa kauli ya kimkakati kuhusu mwelekeo wa Muqawama, na sasa kauli hiyo inaelekea “kutimia” Kikamilifu hususan kwa kuitizama katika muktadha wa matukio yanayoendelea na yanayothibitisha moja kwa moja kwamba ukanda huo tayari uko chini ya udhibiti kamili wa upande mmoja wa Muqawama.



Kauli yake ya mwaka 2026 kwa sasa imeibuka tena katika mjadala kuhusu mustakabali wa usalama wa Mashariki ya Kati, hasa kutokana na umuhimu unaoongezeka wa Hormuz, Bab al-Mandab, Ghuba ya Uajemi na Bahari Nyekundu katika mzozo wa kikanda.