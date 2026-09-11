Iran: Baghai Amshutumu Grossi kwa Kudhoofisha Uaminifu wa IAEA

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran, Ismail Baghai, amemkosoa vikali Mkurugenzi Mkuu wa Wakala wa Kimataifa wa Nishati ya Atomiki (IAEA), Rafael Grossi, kuhusu namna anavyoshughulikia suala la nyuklia la Iran.



Baghai alisema kuwa IAEA inaweza kubadilika na kuwa chombo cha kuhalalisha na kurahisisha uchokozi, iwapo uaminifu wake wa kitaalamu na kitaasisi utaathiriwa na ajenda za kisiasa.



Katika ujumbe aliouchapisha kwenye mtandao wa kijamii wa X siku ya Ijumaa, Baghai alidai kuwa ripoti za kitaalamu za IAEA, ambazo zinapaswa kujengwa juu ya utaalamu, kutokuwa na upendeleo na uhuru, zimegeuzwa kuwa nyenzo ya kisiasa ya kuchochea vita dhidi ya Iran.



Aliongeza kuwa pale ripoti za wakala huo zinaposhindwa kuondoa utata na badala yake kutumika kulisha simulizi za vitisho na kujenga hoja za kisiasa na kisheria dhidi ya nchi fulani, mpaka kati ya “ukaguzi wa kitaalamu” na maandalizi ya uchokozi wa kijeshi huanza kufutika kwa hatari.



Kwa mujibu wa Baghai, suala hilo haliishii katika kudhoofisha uaminifu wa IAEA au Mkurugenzi wake Mkuu pekee, bali linahatarisha sifa muhimu zaidi ya taasisi hiyo, ambayo ni kuwa rejea huru na isiyopendelea upande wowote katika masuala ya nyuklia.



Aidha, alidai kuwa pale uaminifu wa kitaalamu na kitaasisi wa IAEA unapokuwa mhanga wa ajenda za kisiasa, taasisi hiyo inaweza kugeuzwa kuwa chombo cha kuhalalisha na kuwezesha uchokozi, jambo alilolitaja kuwa ni kushindwa kwa kina kwa kitaasisi.



Baghai pia alisema kuwa katika kutathmini uwajibikaji kuhusu uchokozi wa kijeshi na uhalifu wa kivita, lawama haziwezi kuelekezwa kwa wale wanaotoa amri za mashambulizi au wanaotekeleza mashambulizi hayo uwanjani pekee. Kwa mtazamo wake, uwajibikaji unapaswa pia kuwahusu wote wanaoshiriki kwa kujua katika kuandaa hoja za kisiasa na kisheria zinazotumiwa kuhalalisha uchokozi huo.



Msemaji huyo wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran alihitimisha kwa kusema kuwa wale wanaotoa tathmini zisizo sahihi kama msingi wa kuaminika wa kuchukua hatua za kulazimisha, na hivyo kuandaa mazingira ya uchokozi au kuupa sura ya uhalali, hawawezi kujitenga na jukumu la madhara yanayotokana na matendo yao.