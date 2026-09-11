Araghchi: Raia wa Marekani Hawapaswi Kulipia Gharama za Vita vya Utawala wa Kizayuni

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Waziri wa Mambo ya Nje wa Iran, Abbas Araghchi, amesema wananchi wa Marekani hawapaswi kulazimika kulipia gharama za vita vinavyoendeshwa na utawala wa Kizayuni.

Araghchi alitoa kauli hiyo akirejea matamshi ya Kaimu Waziri wa Jeshi la Wanamaji la Marekani, Hung Cao, kuhusu kuvunjwa kwa makao ya majeshi ya Marekani nchini Bahrain.

Katika ujumbe aliouchapisha kwenye mtandao wa kijamii wa X, Araghchi alisema uwazi wa Cao unastahili kupongezwa, akidai kuwa majeshi ya Iran yamefanikiwa kulenga na kuharibu makao ya Meli ya Tano ya Marekani nchini Bahrain, pamoja na vituo vingine vinavyodaiwa kusaidia mashambulizi ya Marekani.

Araghchi alisisitiza kuwa:

“Kwa kweli, wananchi wa Marekani hawapaswi kulipia gharama za vita vya Kizayuni.”

Waziri huyo wa Mambo ya Nje wa Iran ameendelea kusisitiza katika kauli zake kwamba gharama za migogoro ya kijeshi katika Mashariki ya Kati hazipaswi kubebwa na wananchi wa Marekani, akizihusisha vita hivyo na sera na hatua za utawala wa Kizayuni pamoja na washirika wake.