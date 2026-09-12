Rais Pezeshkian Akutana na Waziri Mkuu wa Malaysia Pembezoni mwa Mkutano wa BRICS

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Rais wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Masoud Pezeshkian, amekutana na Waziri Mkuu wa Malaysia, Anwar Ibrahim, pembezoni mwa ushiriki wake katika Mkutano wa Kilele wa BRICS.

Katika ziara hiyo, Rais Pezeshkian alitoa hotuba katika kikao kikuu cha viongozi wa nchi wanachama wa BRICS pamoja na Jukwaa la Kiuchumi la BRICS.

Aidha, Rais Pezeshkian alishiriki katika kikao cha faragha cha viongozi kilichojadili masuala yanayohusu utawala shirikishi wa kimataifa na kuimarisha mfumo wa ushirikiano wa kimataifa wa pande nyingi.

Wakati wa ziara hiyo, Rais Pezeshkian pia anatarajiwa kufanya mikutano na viongozi na maafisa mbalimbali wanaoshiriki katika mkutano huo wa kilele wa BRICS.