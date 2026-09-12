Baqaei: Lamerd Ni Alama ya Mapambano na Mateso ya Wairani Dhidi ya Maadui Wakubwa

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Ismail Baqaei, amesema mji wa Lamerd, uliopo kusini mwa Iran, ni alama ya mapambano na mateso, na unawakilisha dhamira ya wananchi wa Iran katika kukabiliana na maadui wakubwa zaidi.

Baqaei aliyasema hayo mara baada ya kuwasili katika Uwanja wa Ndege wa Mashahidi wa Lamerd, wakati wa ziara yake mjini humo.

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Iran IRNA, Baqaei amesema lengo la ziara hiyo ni kutoa shukrani na heshima kwa wananchi wa Lamerd, pamoja na kukutana na familia za mashahidi.

Aidha, amesema atatembelea majeruhi na watu waliotoa mchango wao katika kukabiliana na mashambulizi, ambao wameonesha uvumilivu na ushujaa wa kipekee licha ya mazingira magumu waliyokabiliana nayo.

Mji wa Lamerd uliwahi kushambuliwa kwa makombora na vikosi vya Marekani na Israel tarehe 28 Februari mwaka huu, ambapo watu 21 waliuawa, wakiwemo watoto na vijana.