Financial Times: “Uzoefu Mdogo wa Kidiplomasia” wa Kushner na Witkoff Waisukuma Diplomasia ya Marekani Kwenye Mkwamo

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Gazeti la Financial Times limekosoa vikali nafasi ya Jared Kushner na Steve Witkoff katika juhudi za kidiplomasia za Marekani chini ya utawala wa Rais Donald Trump, likieleza kuwa kile lilichokiita “amateurism ya kipofu” kimechangia kuifikisha diplomasia ya Marekani katika mkwamo.

Kwa mujibu wa makala hiyo, Kushner na Witkoff, ambao wana uzoefu mkubwa katika biashara ya mali isiyohamishika lakini hawana uzoefu wa jadi wa kidiplomasia, wamekuwa wakitumia zaidi mtazamo wa kibiashara katika kushughulikia migogoro mikubwa ya kimataifa.

Financial Times inakosoa dhana kwamba kuahidi fursa za kiuchumi na faida za uwekezaji baada ya vita kunaweza kuwa kichocheo cha kuleta amani. Kwa mujibu wa gazeti hilo, mtazamo huo umeshindwa kuzingatia kwa kina masuala ya kisiasa, kihistoria na kijeshi yanayochochea migogoro ya Ukraine, Gaza na Iran.

Kuhusu mzozo wa Ukraine, wawili hao hivi karibuni walikwenda Moscow na kukutana na Rais Vladimir Putin, kabla ya kuelekea Kyiv kwa mara ya kwanza katika nafasi zao za wajumbe wa amani na kufanya mazungumzo na Rais Volodymyr Zelenskyy. Hata hivyo, ziara hiyo haikuzaa mafanikio makubwa ya kidiplomasia wala kuvunja mkwamo wa mazungumzo ya kumaliza vita.



Wakosoaji pia wamehoji mtazamo wao wa kirafiki kupita kiasi kwa Putin na kile wanachokiona kama kushindwa kuelewa kikamilifu malengo ya kimkakati ya Russia pamoja na ugumu wa masuala yanayohusiana na vita vya Ukraine.

Kwa mtazamo wa Financial Times, utegemezi mkubwa wa mantiki ya “mikataba ya kibiashara” katika masuala yanayohitaji uelewa mpana wa historia, siasa na usalama wa kimataifa umeifanya diplomasia ya Marekani ishindwe kufikia matokeo yanayotarajiwa.