Mtaalamu wa Marekani: Ikiwa Upinzani wa Iraq Unaweza Kulenga Miundombinu ya Saudi Arabia, Uwezo wa Iran ni Mkubwa Zaidi

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Mtaalamu wa Marekani Bret Erickson ameeleza kuwa uwezo wa Iran wa kulenga miundombinu ya kimkakati ni mkubwa zaidi, akirejea madai ya shambulio lililofanywa na Upinzani wa Kiislamu wa Iraq dhidi ya bomba la mafuta la Mashariki hadi Magharibi nchini Saudi Arabia.

Erickson amesisitiza umuhimu wa kulengwa kwa miundombinu ya kimkakati ya Saudi Arabia, akisema kuwa ikiwa Upinzani wa Kiislamu wa Iraq unaweza kulenga kile alichokiita “johari ya taji ya miundombinu ya Saudi Arabia,” basi hakuna shaka kwamba Iran pia inaweza kulenga miundombinu yoyote wakati wowote.

Kauli hiyo inaangazia uwezo wa kulenga miundombinu muhimu ya nishati na uchumi katika eneo hilo, huku ikisisitiza nafasi ya Iran kama nguvu yenye uwezo mkubwa wa kimkakati katika Mashariki ya Kati.