Seneta Mshirika wa Trump: Uwezekano wa Marekani Kutuma Vikosi vya Ardhini Iran ni Sifuri

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Seneta wa Chama cha Republican nchini Marekani na mshirika wa karibu wa Rais Donald Trump, Ted Cruz, amesema uwezekano wa Marekani kutuma mamia ya maelfu ya wanajeshi wa ardhini nchini Iran ni sifuri.

Cruz amesema Trump hana nia ya kurudia mkakati uliotumiwa nchini Iraq, ikiwemo uvamizi wa kijeshi na uwekaji wa maelfu ya wanajeshi kwa muda mrefu.

Akikosoa uzoefu wa Marekani katika vita vya Iraq, Cruz amesema Marekani iliingia katika vita hivyo wakati hatua hiyo haikulinda usalama wa taifa la Marekani, akisisitiza kuwa “Vita vya Iraq vilikuwa kosa.”

Seneta huyo ameongeza kuwa Trump hataki kupeleka vikosi vingi vya Marekani nchini Iran wala kurudia sera ya kujenga taifa (nation-building) na kukalia nchi kijeshi.

Kauli ya Cruz inaashiria kwamba, kwa mtazamo wake, sera ya Trump kuhusu Iran haitalenga kurudia mfano wa uvamizi na ukaliaji wa Iraq, licha ya kuendelea kuwepo kwa mvutano mkubwa kati ya Washington na Tehran.