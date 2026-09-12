Shirika na mkurugenzi wake mkuu wanapaswa kuwajibika kwa kuandaa msingi wa uhalifu nchini Iran

Kwa ripoti ya mwandishi wa Abna, Ismail Baghaei jioni ya Jumamosi katika mkutano na waandishi wa habari wa kuchunguza uhalifu wa utawala wa Amerika huko Lamerd alisema: Hakuna shaka kwamba hatua ya Amerika huko Lamerd ilikuwa uhalifu wa kivita usio na shaka, na uchunguzi uliofanywa pia umethibitisha matumizi ya silaha zilizopigwa marufuku katika shambulio hili.

Aliongeza: Katika shambulio hili lilitumika kombora la nguzo, ambalo kila moja lilikuwa na takriban vipande 180,000 na mipira ya gramu tatu; jambo ambalo linaonyesha ukubwa wa uhalifu uliofanywa dhidi ya raia wa Lamerd.