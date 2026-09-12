Saeedi: njia ya muda katika Mlango wa Hormuz haipaswi kuchanganywa na kufunguliwa kwa mlango

Kwa ripoti ya shirika la habari la Abna, Behnam Saeedi, mwanachama wa Kamati ya Usalama wa Kitaifa ya bunge, alisema: Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, kwa usimamizi na utawala kamili katika njia za kuingia na kutoka, imehifadhi Mlango wa Hormuz kama chombo chenye nguvu cha kuzuia dhidi ya madai kupindukia ya Amerika.

Pia, akirejelea mkutano ujao wa wanadiplomasia wa Iran na Oman ambao unapaswa kufanyika Jumatatu, alitoa maelezo ya makubaliano ya hivi karibuni kuhusu usafiri katika njia hii ya maji ya kimkakati. Sehemu kubwa ya Mlango wa Hormuz iko katika maji ya pwani ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Katika mazungumzo mengi ya kidiplomasia na upande wa Oman, ilikubaliwa kuunda njia ya muda kwa kupita kwa meli kwa kikomo. Katika njia hii, ripoti za baharini zilizopokelewa zinaonyesha kwamba Iran ina usimamizi na utawala kamili katika njia ya kuingia na njia ya kutoka.

Mwanachama wa Kamati ya Usalama wa Kitaifa ya bunge alisema: hatua hii haipaswi kuchanganywa na kufunguliwa kwa Mlango wa Hormuz. Kufunguliwa kwa Mlango wa Hormuz kunategemea mambo mengi, ambayo muhimu zaidi ni kukoma kwa kuzingirwa kwa baharini, kuacha uvamizi na vitisho dhidi ya uadilifu wa ardhi ya Iran na kufutwa kwa vikwazo na Amerika. Njia hii ya muda ni hatua moja mbele tu, lakini kufunguliwa kamili kunategemea Amerika kutimiza ahadi zake. Kabla ya vita vya Ramadhani, kila siku mapipa milioni 20 ya mafuta ghafi (sawa na moja ya tano ya matumizi ya dunia), asilimia 25 ya LNG ya dunia na asilimia 33 ya mbolea ya dunia ilipita katika mlango huu. Lakini leo usafiri umepungua hadi chini ya moja ya kumi ya wakati huo.

Aliongeza: Takwimu zinaonyesha kwamba usafiri wa meli za mafuta ambao hapo awali ulifikia meli 128 kwa siku, sasa umepungua hadi chini ya meli 7 ndogo, na hiyo pia kwa idhini ya moja kwa moja ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Hali hii sio tu imeipa changamoto utawala wa Amerika, bali pia imeleta mapigo makubwa ya kiuchumi kwa maslahi yao. Leo kwa adui, Mlango wa Hormuz sio njia ya maji tu, bali ni chombo cha kuzuia katika usawa wa nguvu za kanda. Kinyume na mawazo ya awali, kitovu kikuu cha tofauti za Amerika na Iran si mpango wa nyuklia tena, bali ni utawala wa Iran juu ya Mlango wa Hormuz.

Saeedi katika kujibu madai ya maafisa wa Amerika kwamba hali ya Mlango wa Hormuz ni ya kawaida alisema: Adui kwa simulizi tatu za uongo anajaribu kurejesha heshima yake iliyopotea; kwanza anadai kwamba Mlango wa Hormuz hauna umuhimu mkubwa; ambapo inapaswa kuulizwa: kama hauna umuhimu, kwa nini mnatafuta kufunguliwa kwake kwa nguvu zote? Na pili madai ya kuwa hatua za Iran ni kinyume cha sheria, ambapo inapaswa kuulizwa kwao: ni nani aliyehatarisha usalama wa kanda kwa kuzingirwa kwa baharini na kuunda hali hizi?