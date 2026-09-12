Mazungumzo ya simu kati ya mawaziri wa mambo ya nje wa Iran na Usultani wa Oman

Kwa ripoti ya shirika la habari la Abna, Seyed Abbas Araghchi na Seyed Badr al-Busaidi, mawaziri wa mambo ya nje wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na Usultani wa Oman, jioni ya leo Jumamosi katika mazungumzo ya simu, walijadiliana na kushauriana kuhusu maendeleo ya hivi karibuni ya kanda na masuala yenye maslahi ya pamoja.