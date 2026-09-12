Kupitishwa kwa «Tamko la Delhi»; BRICS yataka Israel iondoke Lebanon

Kwa ripoti ya shirika la habari la Abna ikinukuu Anadolu, viongozi wa nchi wanachama wa BRICS katika Tamko la Delhi, wakati wa kupinga uhamishaji wowote wa kulazimishwa wa Wapalestina kutoka Ukanda wa Gaza, walisisitiza msaada kwa haki za watu wa Palestina na kudai kuzingatiwa kwa usitishaji vita nchini Lebanon, utekelezaji wa azimio la 1701 la Baraza la Usalama na kuondoka kwa wanajeshi wa Israel kutoka maeneo yaliyokaliwa ya Lebanon.

Viongozi wa BRICS siku ya Jumamosi na katika siku ya kwanza ya mkutano wa kumi na nane wa kundi hili huko Delhi, walipitisha kwa kauli moja «Tamko la Delhi». Wao katika tamko hili, wakionyesha wasiwasi mkubwa kuhusu kuendelea kwa vurugu huko Gaza, walidai kukomesha sera yoyote inayolenga uhamishaji wa kulazimishwa wa Wapalestina kutoka eneo hili.

Katika tamko hili imesemwa kwamba suluhisho la haki na la kudumu la mzozo wa Israel na Palestina linawezekana tu kwa njia za amani na lazima haki halali za watu wa Palestina, ikiwa ni pamoja na haki ya kujitawala na kurudi, zitekelezwe. Viongozi wa BRICS pia walionyesha wasiwasi kuhusu hatua ambazo zinaweza kudhoofisha haki za msingi za Wapalestina au kuhalalisha na kurefusha ukaliaji.

Wanachama wa BRICS pia walisisitiza ahadi yao kwa uhuru, kujitegemea, umoja na uadilifu wa ardhi ya Syria na kudai kutoka kwa pande zote kusaidia mchakato wa kisiasa wa amani na wa jumla katika nchi hii.