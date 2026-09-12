Upinzani wa Iraq: shambulizi la vituo vya Saudi halikuwa kazi yetu; pongezi kwa Wa Yemen

Kwa ripoti ya shirika la habari la Abna ikinukuu Al-Alam Al-Harbi, upinzani wa Kiislamu nchini Iraq katika taarifa ulikanusha mashtaka yaliyotolewa dhidi ya upinzani wa Iraq kuhusu kulenga vituo muhimu vya Saudi Arabia na kusisitiza: tunashangaa haraka ya serikali ya Iraq kukubali madai haya bila kutegemea ushahidi wa kuaminika au kufanya uchunguzi wa kweli.

Upinzani wa Kiislamu nchini Iraq leo Jumamosi katika taarifa ulitangaza: wakati tunapongeza ushindi unaoendelea wa uwanjani wa watu wa Yemen wanaostahimili dhidi ya vikosi vya Saudi Arabia na wapiganaji wake wa kulipwa, tunasisitiza kwamba mashtaka yaliyotolewa dhidi ya upinzani wa Iraq kuhusu kulenga vituo muhimu vya Saudi Arabia siku ya Ijumaa iliyopita, (ni heshima ambayo hatujidai); wakati huo huo, tunashangaa haraka ya serikali ya Iraq kukubali madai haya bila kutegemea ushahidi wa kuaminika au kufanya uchunguzi wa kweli.

Upinzani wa Kiislamu nchini Iraq ulitangaza: kurudia sera ya mashtaka na kupotosha maoni ya umma, si chochote ila jaribio lililoshindwa la kuficha kushindwa mfululizo kwa vikosi vya Saudi Arabia na zana zake mikononi mwa wana wa Yemen wenye heshima.

Katika taarifa ya upinzani wa Kiislamu nchini Iraq imesemwa: wakati tunasisitiza tena msimamo thabiti wa upinzani wa Iraq katika kusaidia watu wa Yemen wanaodhulumiwa na kuzingirwa ambao kwa zaidi ya muongo mmoja wamekuwa chini ya kuzingirwa na utawala wa Saudi Arabia, tunaonya kuhusu kunaswa katika mtego wa mipango mibaya ya Kizayuni na Kimarekani ambayo inajaribu kuvuta Iraq katika migogoro ambayo inawanufaisha tu maadui wa nchi hii.

Upinzani wa Kiislamu nchini Iraq ulitangaza: mwishowe, tunatangaza utayari wetu kushiriki katika kamati yoyote ya serikali ya kutafuta ukweli kwa lengo la kugundua ukweli badala ya kufuata na kufuata simulizi zenye shaka.