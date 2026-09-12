Kwa ripoti ya shirika la habari la Abna, gazeti la Urusi «Nezavisimaya Gazeta» liliandika kwamba Pentagon na huduma za upelelezi za Amerika zinaangalia suala la kupunguza uwepo wa kijeshi wa nchi hii katika kanda baada ya kumalizika kwa vita dhidi ya Iran. Suala hili halikomei tu kwa kutokujenga upya kambi zilizoharibiwa na mashambulizi ya kulipiza kisasi ya Iran, bali linajumuisha pia kuhamisha baadhi ya miundombinu ya kivita na ya kijasusi nje ya kanda.

Anton Mardasov mchambuzi wa masuala ya kanda alisisitiza: kuhamia hatua mpya ya kurekebisha mbinu na mikakati ni sehemu ya matokeo ya vita dhidi ya Iran. Pentagon katika hali hii inatafuta kuimarisha ushirikiano na washirika wake wa kanda.

Aliongeza: hata hivyo Amerika inakabiliana na hatari ya hatua ya nguvu za kanda kufanya mazungumzo ya kufikia makubaliano ya siri na Iran kuhusu kutokuwepo kwa vita na uvamizi. Nchi hizi zinaonyesha uhuru zaidi katika mahusiano ya pande mbili na Amerika na kushiriki katika makundi. Inaweza kuwa inafaa kwa suala la kuunda dunia ya nchi nyingi lakini kuhusu kuzidisha mvutano kati ya nchi kadhaa na Israel inaweza kusababisha kuzorota kwa hali.