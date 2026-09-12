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Madai ya CENTCOM kuhusu kuendelea kwa kuzingirwa kwa baharini kwa Iran

12 Septemba 2026 - 20:22
Msimbo wa Habari: 1864761
Source: ABNA
Madai ya CENTCOM kuhusu kuendelea kwa kuzingirwa kwa baharini kwa Iran

Kamandi ya Kati ya jeshi la kigaidi la Amerika (CENTCOM) ilidai kwamba tangu kuanza tena kwa kuzingirwa kwa baharini kwa Iran, imebadilisha njia ya meli 100 za kibiashara!

Kwa ripoti ya shirika la habari la Abna ikinukuu mtandao wa Al-Jazeera, Kamandi ya Kati ya jeshi la kigaidi la Amerika (CENTCOM) leo Jumamosi kwa kuchapisha ujumbe ilidai kwamba hadi sasa imebadilisha njia ya meli 100 za kibiashara katika mfumo wa mpango unaojulikana kama «Ukuta wa Chuma».

Taasisi hii ya kigaidi katika kuendeleza madai yake kwa lengo la kuimarisha ari ya wanajeshi wake dhidi ya vikosi vya ulinzi vya Iran ilidai: tangu kuanza tena kwa kuzingirwa kunakojulikana kama «Ukuta wa Chuma» dhidi ya Iran na Amerika katika siku 60 zilizopita, CENTCOM imebadilisha njia ya meli 100 za kibiashara. Wanajeshi wa Amerika bado wamejikita kikamilifu katika misheni hii.

Taasisi ya kigaidi iliyotajwa hapo awali pia ilikuwa imetoa madai kama hayo.

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