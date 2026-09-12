Upinzani wa Iraq Wakanusha Kuhusika na Shambulio la Miundombinu ya Saudi Arabia

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Upinzani wa Kiislamu wa Iraq umekanusha madai yanayowahusisha na shambulio dhidi ya miundombinu muhimu ya Saudi Arabia, na kutangaza utayari wake wa kushiriki katika kamati yoyote ya uchunguzi ya serikali ili kubaini ukweli wa tukio hilo.



Katika taarifa iliyotolewa na Upinzani wa Kiislamu wa Iraq, kundi hilo limeeleza kuwa madai ya kuhusika kwake katika kulenga miundombinu muhimu ya Saudi Arabia hayana msingi.



Taarifa hiyo imesema: “Tuhuma zinazotolewa dhidi ya Upinzani wa Iraq kuhusu kulenga miundombinu muhimu ya Saudi Arabia ni heshima ambayo sisi hatudai.”



Aidha, Upinzani wa Kiislamu wa Iraq umeikosoa serikali ya Iraq kwa kile ilichokiita kukubali kwa haraka madai hayo bila kuwasilisha ushahidi wa kuaminika unaothibitisha kuhusika kwa upande wa Iraq.



Kundi hilo pia limetangaza kuwa liko tayari kushiriki katika kamati yoyote ya uchunguzi itakayoundwa na serikali, kwa lengo la kufichua ukweli na kubaini wahusika halisi wa shambulio hilo.



Kwa mujibu wa taarifa hiyo, madai yanayowahusisha Upinzani wa Iraq na shambulio dhidi ya Saudi Arabia yanaweza kuwa sehemu ya juhudi za kugeuza mjadala kutoka katika changamoto na kushindwa kwa Saudi Arabia nchini Yemen.