Sardar Ibn al-Reza: Kurudia vitisho vya zamani ni ishara ya kupooza kwa mashine ya ujasusi ya adui

Kwa ripoti ya shirika la habari la ABNA, Sardar Brigedia Jenerali wa Walinzi wa Mapinduzi Seyed Majid Ibn al-Reza, Kaimu Waziri wa Ulinzi na Msaada wa Vikosi vya Wanajeshi, katika mkutano na wakurugenzi wa mashirika ya viwanda ya Wizara ya Ulinzi, akirejelea vitisho vya mara kwa mara vya adui na maneno ya baadhi ya maafisa wa Amerika, alisema: Baadhi ya maafisa wa Amerika wanafikiri kwamba kwa kurudia vitisho wanaweza kubadilisha utashi wetu au kuutisha Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, lakini wanakosea sana.

Aliongeza: Sababu ya adui kushikilia vitisho vya zamani, zaidi ya kuwa ishara ya nguvu, ni ishara ya kupooza kwa mashine ya ujasusi na uchambuzi na hatimaye kupotea kwa nguvu ya busara yao; kwa sababu kama mashine ya ujasusi na uchambuzi ya taasisi fulani inaweza kuona na kuchambua ukweli wa uwanja kwa usahihi, haiwezi kuendelea kushikilia madai na vitisho ambavyo uongo wao umethibitishwa mara nyingi.

Sardar Brigedia Jenerali Ibn al-Reza alisisitiza: Adui lazima aelewe ukweli huu rahisi sana na wazi kwamba na Iran haipaswi kuzungumza kwa vitisho. Mfumo wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na mashine yetu ya mahesabu haitoi thamani yoyote kwa vitisho vyao, na kimsingi vitisho hivi havina thamani ya kiutendaji kwetu na ni ujumbe wa kisiasa au taarifa ya kisiasa zaidi kuliko ujumbe ambao nyuma yake kuna uwezo halisi wa kijeshi.

Kaimu Waziri wa Ulinzi, akirejelea mabadiliko ya eneo na matokeo ya sera za Amerika na utawala wa Kizayuni katika eneo, alisema: Mabadiliko na ukweli tunaoshuhudia leo katika eneo ni matokeo ya sera zao mbaya na makadirio yao mabaya. Jamhuri ya Kiislamu ya Iran haijawahi na haitakuwa tishio kwa nchi jirani na watu wa eneo, na kwa hekima na busara daima imejaribu kutofautisha kati ya marafiki na maadui, na mwelekeo huu wa kimantiki umeueleza na kuuwasilisha waziwazi katika vitendo na katika hali mbalimbali.

Aliendelea: Kwa uhakika mkubwa sana nasema kwamba ikiwa leo vita vingine vitaundwa, Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kwa teknolojia itafanya kazi kwa nguvu na maendeleo zaidi kuliko vita vya awali. Wale wanaojaribu kuonyesha kuendelea kwa shughuli za teknolojia na mistari ya uzalishaji na viwanda vya silaha vya nchi kama simulizi tu au kichwa cha habari cha vyombo vya habari, wameona vizuri uwanjani nguvu ya vikosi vyetu vya wanajeshi; kile kinachoonyeshwa wakati mwingine ni sehemu ndogo ya uwezo wa kweli na uwezo uliopo katika sekta ya ulinzi ya nchi, na njia hii inaendelea kwa nguvu.