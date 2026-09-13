Al-Jazeera: Heshima ya Amerika imeharibiwa kwa njia isiyoweza kurekebishwa

Kwa ripoti ya shirika la habari la ABNA, profesa wa Taasisi ya Masomo ya Juu ya Doha anasema kwamba shambulio la Amerika dhidi ya Iran mwezi Februari limeharibu vibaya heshima ya nguvu ya kijeshi ya Washington katika ngazi ya kimataifa, na Amerika hatimaye inaweza kulazimika kukubali ukweli mpya ulioundwa uwanjani.

Mohammad Al-Masri, profesa wa Taasisi ya Masomo ya Juu ya Doha, katika mazungumzo na Al-Jazeera alisema: heshima ya Amerika wakati wa vita na Iran imeharibiwa kwa njia isiyoweza kurekebishwa, na katika jambo hili hakuna shaka.

Yeye kuhusu madai ya Donald Trump, rais wa Amerika, kwamba usafiri wa meli za mafuta kupitia Mlango wa Hormuz umeongezeka alisema: data za ufuatiliaji zinaonyesha kwamba kwa vitendo ni meli chache sana zinazoweza kupita katika njia hii.

Al-Masri aliongeza: licha ya kwamba Amerika ilitumia nguvu zake zote kwa kupita kwa siri na usiku kwa meli, haikuweza kurudisha usafiri wa baharini hata kwa kiwango karibu na hali ya kawaida.

Profesa huyu wa chuo kikuu alisema kwamba hatimaye hali itafikia hatua ambapo mmoja wa pande lazima abadilishe msimamo wake; ama Iran itakubali masharti ya Amerika, ambayo kwa mujibu wake haiwezekani sana, au Washington italazimika kukubali sehemu ya ukweli mpya wa uwanjani.