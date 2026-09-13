Pezeshkian: Tuko tayari kuandaa kamisheni ya kiuchumi ya Iran na Afrika Kusini

Kwa ripoti ya shirika la habari la ABNA, Massoud Pezeshkian, rais, katika mkutano na rais wa Afrika Kusini, alisema: Afrika Kusini na marehemu Nelson Mandela kwangu katika ujana wangu daima walikuwa ishara ya kupigana na udhalimu na ubaguzi wa rangi, na utetezi wenu wa leo wa watu wa Palestina waliokandamizwa unavutia sana na unastahili pongezi.

Rais akirejelea mwingiliano wa maoni ya nchi mbili katika masuala ya kimataifa, alisisitiza: tunataka kupanua uhusiano wetu na Afrika Kusini katika nyanja mbalimbali ili maoni haya yaenezwe duniani.

Pezeshkian akimwalika rais wa Afrika Kusini kuja Tehran, alisema: tuko tayari kuandaa kamisheni ya pamoja ya nchi mbili ili kuendeleza programu za ushirikiano wa pamoja na kuimarisha na kuendeleza mawasiliano kati ya nchi mbili.

Cyril Ramaphosa, rais wa Afrika Kusini, pia akirejelea upinzani na ustahimilivu wa taifa la Iran dhidi ya uvamizi wa maadui, alisema: uhusiano wetu na Iran daima umekuwa muhimu, na tunajitahidi kuimarisha na kuendeleza uhusiano huu katika siku zijazo pia.

Rais wa Afrika Kusini akilaani vitendo vya Israel huko Gaza, alisema: sisi kuhusu suala la Palestina tunajiona kuwa na wajibu wa kusaidia, marehemu Nelson Mandela alisisitiza msaada kwa Palestina.

Ramaphosa alisisitiza maendeleo ya ushirikiano wa kiuchumi wa Iran katika mfumo wa BRICS na alisema: kamisheni ya pamoja ya kiuchumi inaweza kuwa mkakati wa muda mrefu wa kutekeleza programu za kiuchumi kati ya nchi mbili.