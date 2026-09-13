Atwan: Mkutano wa Oman una nafasi kubwa ya mafanikio kwa sababu 6

Kwa ripoti ya shirika la habari la ABNA ikinukuliwa kutoka Rai al-Youm, Abdul Bari Atwan, mchambuzi wa Kiarabu, katika makala aliandika: mkutano ambao unatarajiwa kufanyika Jumatatu huko Salala, Oman, na uwepo wa Iran na nchi 6 za Kiarabu za eneo la Ghuba ya Uajemi, unachukuliwa kama hatua ya kurekebisha katika mchakato wa mazungumzo na kwa sababu zifuatazo una nafasi kubwa ya mafanikio;

Kwanza: mazungumzo haya ambayo yanachukuliwa kama ya kwanza ya aina yake na ambayo kufanyika kwake kulicheleweshwa kwa muda mrefu, yanafanyika uso kwa uso kati ya mawaziri wa mambo ya nje wa nchi za Baraza la Ushirikiano la Ghuba ya Uajemi na Iran na mbali na kuingilia na vitisho vya Amerika. Amerika ni nchi ya uvamizi ambayo inataka kupanda mbegu za fitina za kikabila na kisiasa na inataka kunyonya fedha kutoka nchi za Kiarabu za eneo la Ghuba ya Uajemi kwa kivuli cha kuhakikisha usalama.

Pili: imethibitishwa kwa uhakika kwamba Amerika imeshindwa kufikia malengo yake hasa kupindua utawala wa Iran na kuharibu programu ya nyuklia ya Iran. Kushindwa huku kulisababishwa na kusimama kwa Iran katika uwanja wa vita na kutokubali kuachilia msimamo wake au kutoa mafungu, hata kwa kuwepo kwa shinikizo la Amerika katika fronti zote mbili za kijeshi na kiuchumi.

Tatu: nchi za Kiarabu za eneo la Ghuba ya Uajemi zimekuwa waliopoteza wakubwa katika vita hivi ambavyo sasa vimeingia mwezi wa sita. Nyingi za nchi hizi hazijaingiza hata dola moja katika hazina yao, kwa sababu kutokana na kufungwa kwa Mlango wa Hormuz na Iran na kusisitiza kwa madai yake, hasa kuondoa kuzingirwa kwa bahari na kiuchumi na kuachilia mali zilizozuiwa, haziwezi kusafirisha mafuta na gesi zao. Kabla ya vita nchi za Ghuba zilikuwa zikisafirisha mapipa milioni 20 ya mafuta kila siku kupitia Mlango wa Hormuz, na meli zote za ndege za Amerika na meli za kivita zilishindwa katika kufungua mlango, iwe kwa nguvu au kwa mazungumzo. Baadhi ya nchi za Ghuba kwa kufidia upungufu wa bajeti zao zimeelekea kwa mikopo ya mabilioni ya mamia ya dola na zimesimamisha miradi mingi ya ujenzi.

Nne: baadhi ya wapatanishi walikuwa na hofu kubwa ya Trump. Walikuwa wakifanya kazi kama wapelekaji wa ujumbe na wakipeleka madai na shinikizo za Amerika kwa Iran. Kwa maneno mengine, hawakuwa wasimamizi wa upande wowote.

Tano: Oman kwa sababu ya nafasi yake kati ya nchi za eneo na uhusiano wake na pande zote, imetoa njia inayofaa zaidi kwa mazungumzo. Oman ni sehemu ya eneo la Ghuba ya Uajemi na mazungumzo kati ya Iran na nchi za Kiarabu za eneo kupitia nchi hii yanachukuliwa kama aina ya "mazungumzo ya ndani ya familia".