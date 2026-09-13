Ukosoaji mkali wa Askofu Mkuu wa Maronite wa Lebanon dhidi ya mazungumzo na Tel Aviv

Kwa ripoti ya shirika la habari la ABNA ikinukuliwa kutoka An-Nashra, Kardinali Mar Bechara Al-Rahi, Askofu Mkuu wa Maronite wa Lebanon, alisema: kile kinachodhuru kusini mwa Lebanon kinadhuru Lebanon yote, na kila damu inayomwagika kusini ni jeraha kwenye mwili wa Lebanon yote.

Alisema: kuuawa kwa raia hakupaswi kuwa habari ya kawaida na vijiji na miji ya Lebanon haipaswi kuwa uwanja wa hofu, uharibifu na kifo.

Al-Rahi alitaka serikali ya Lebanon kutimiza wajibu wake mbele ya ardhi na watu wa Lebanon kote nchini.

Al-Rahi kuhusu ukiritimba wa silaha nchini Lebanon pia alisema: ukiritimba wa silaha mikononi mwa serikali haimaanishi kikundi kimoja kutawala kingine. Hili si suala la kikabila au kidhehebu bali ni kanuni ya kitaifa. Serikali ina haki ya kufanya maamuzi ya mamlaka na ina jukumu la kulinda watu wote. Kwa muda wote ambapo mamlaka ya Lebanon hayajakamilika ndani ya nchi, mtu hawezi kutarajia wengine kuheshimu mamlaka ya Lebanon.

Askofu Mkuu wa Maronite wa Lebanon kuhusu mazungumzo ya serikali ya Lebanon na utawala wa Kizayuni pia alisisitiza: mazungumzo yanapaswa kuwa mchakato wazi wenye malengo maalum na kuwa na matokeo yanayoonekana kama kusimamisha uvamizi, kutekeleza uondoaji na kuanzisha utulivu na kupata dhamana za dhati kuhusu kuhifadhi mamlaka ya Lebanon na kuzuia kuongezeka kwa mvutano. Mazungumzo hayapaswi kuwa mchakato usio na mwisho na bila dira wazi bali yanapaswa kuwa chombo cha kufikia suluhisho wazi linalohifadhi haki za Lebanon na kumaliza ukosefu wa utulivu.