Kwa ripoti ya ABNA, Financial Times katika ripoti yake ilidai kwamba kikundi cha silaha kilichoko kaskazini mwa Yemen ambacho kina uwezekano mkubwa wa kuhusiana na Ansarullah ya Yemen kilitumia akili bandia «Claude» ya kampuni «Anthropic» kuendeleza mifumo ya uelekezaji na udhibiti wa makombora na roketi.

Kwa mujibu wa ripoti ya kiintelijensia ya kampuni ya Anthropic, kikundi hiki kilikuwa kikifanya kazi kwenye programu tatu za silaha: roketi inayoelekezwa na kompyuta ya kuruka katika kiwango cha vifaa vya simu ya mkononi, kombora la balistiki la hatua nyingi lenye uwezo wa kufikia lengo la zaidi ya kilomita 2000 na seti ya makombora yenye jina «AR2000» ambayo moja ya aina yake ilikuwa na uwezo wa kuruka kwa kasi ya juu sana.

Wanachama wa kikundi hiki walitumia kifaa cha kupanga programu «Claude Code» kivitendo kama mbadala wa sehemu ya wahandisi wa programu. Walitumia kifaa hiki kuandika programu za uelekezaji, urambazaji na udhibiti, kuunganisha mifumo ya rubani wa kiotomatiki na kompyuta za kuruka, kurekebisha vigezo vya udhibiti, kuiga kuruka na kuchambua matokeo ya majaribio.

Watu hawa walitumia sampuli kadhaa za akili bandia Claude kwa wakati mmoja na kwa kila moja waliweka jukumu tofauti; kwa mfano, sampuli moja iliandika msimbo, sampuli nyingine ilifanya utafiti na sampuli ya tatu ilikagua msimbo uliozalishwa.

Anthropic ilitangaza kwamba mifumo ya usalama ya kampuni hii ilizuia maombi mengi yanayohusiana na maendeleo ya silaha, lakini kikundi hiki kwa kuficha asili ya mradi na kugawanya shughuli zake kati ya vikao kadhaa, kiliweza kuepuka sehemu ya vikwazo.

Kikundi hiki hatimaye kilijaribu roketi moja inayoelekezwa nchini Yemen, lakini jaribio linaonekana kushindwa. Wanachama wa kikundi saa chache baadaye walirudi tena kwa Claude kuchunguza sababu ya kushindwa na kurekebisha programu husika. Hata hivyo, Anthropic inasema haina ushahidi unaoonyesha kwamba kikundi hiki kilifanikiwa kuzalisha mfumo wa silaha unaofanya kazi.

Anthropic ilitangaza kwamba kikundi cha Yemeni kabla ya kuzuiwa akaunti zake, kilikuwa kimeunda seti ya zana za kuiga nje ya mtandao ambazo hazikutegemea Claude au programu nyingine kuendelea na shughuli.