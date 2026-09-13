Mwitikio wa mshauri wa rais wa UAE kwa mkutano wa Pezeshkian na bin Zayed

Kwa ripoti ya shirika la habari la ABNA, Anwar Gargash, mshauri wa rais wa UAE, katika akaunti yake kwenye X alijibu mkutano wa Khalid bin Mohammed bin Zayed, mwana wa taji wa Abu Dhabi, na Massoud Pezeshkian, rais wa Iran, kando ya mkutano wa BRICS.

Gargash aliandika: mkutano wa Khalid bin Mohammed bin Zayed na Massoud Pezeshkian, rais wa Iran, kando ya mkutano katika mfumo wa mikutano yake na viongozi wa nchi zilizoshiriki, unaonyesha mwelekeo wa UAE unaotegemea nguzo mbili — kuzuia na diplomasia. Kwa sababu hakuna hata moja bila nyingine itakuwa na ufanisi.

Aliendelea: kuzuia kunaimarisha uaminifu wa diplomasia, na diplomasia itafanikiwa wakati itaanza kutoka msimamo wa usawa na uwezo ili hatimaye kuunda njia bora ya kufikia usalama wa kikanda wenye utulivu na endelevu.

Gargash aliongeza: inapaswa kutajwa kwamba rais Pezeshkian katika kipindi cha mgogoro wa sasa amechukua misimamo na kauli zenye usawaziko na za busara. Misimamo ambayo katika hatua hii nyeti haiwezi kupuuzwa.

Inapaswa kutajwa kwamba Massoud Pezeshkian, rais wa Iran, wakati wa kushiriki katika mkutano wa viongozi wa BRICS alikutana na kuzungumza na Khalid bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan, mwana wa taji wa Abu Dhabi.