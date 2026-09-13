Trump: Vita na Iran itaisha kabla ya uchaguzi au baada yake!

Kwa ripoti ya shirika la habari la ABNA ikinukuliwa kutoka Al-Jazeera, Donald Trump, rais wa Amerika, leo Jumapili katika kujaribu kuhalalisha sehemu ya matatizo ya kiuchumi yaliyoundwa katika nchi hii kutokana na athari za uvamizi wa gharama kubwa wa Trump dhidi ya Iran, kwa madai ya kipuuzi alidai: Iran inataka kufikia makubaliano kwa gharama yoyote, lakini mimi sitatia saini makubaliano ambayo hayatakuwa makamilifu!

Rais wa Amerika ambaye katika kizingiti cha uchaguzi wa kati wa Congress wa nchi hii anaona kushindwa kwa wenzake wa chama cha Republican kuwa kuepukika, alijaribu kuhalalisha sehemu ya kushindwa kwa serikali ya nchi yake licha ya kutumia mabilioni ya makumi ya dola katika uvamizi dhidi ya Tehran kwa njia hii: vita na Iran itaisha kabla ya uchaguzi wa kati au mara moja baada yake!

Yeye bila kutaja asili ya amani ya programu ya nyuklia ya Tehran alidai: Iran haitapata silaha za nyuklia; hatutaruhusu jambo kama hilo litokee!

Donald Trump kisha aliendelea: rais Zelensky lazima aache mashambulizi dhidi ya vituo vya mafuta ya dizeli nchini Urusi. ... China katika miaka ya hivi karibuni imetutendea kwa haki sana. Katika uwanja wa akili bandia tuko mbele ya China. ... Uchaguzi wa Venezuela unaweza kufanyika tu ikiwa wao wako tayari kwa hilo.

Trump katika sehemu nyingine ya hotuba yake kujibu swali la mwandishi wa habari kwamba «maoni yako kuhusu mkutano wa nchi za Ghuba ya Uajemi na Iran ni nini?», alisema: sijali. Inategemea wao wenyewe.