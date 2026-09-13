Kwa ripoti ya shirika la habari la ABNA ikinukuliwa kutoka RT, Vladimir Putin, rais wa Urusi, wakati wa mkutano wa BRICS Plus nchini India alisisitiza kwamba kiasi cha biashara kati ya nchi za muungano huu kivitendo kimefikia trilioni 1.2 za dola. Nchi wanachama zinaendelea kushirikiana na washirika wa kimataifa kwa maendeleo ya kina.

Aliongeza: nchi wanachama wa BRICS zinaweza kujenga uhusiano wao wa kiuchumi mbali na vikwazo.

Putin alisisitiza: BRICS inachukuliwa kama nguvu ya kusukuma katika mchakato wa kuimarisha ulimwengu wa nchi nyingi katika ngazi ya mahusiano ya kimataifa na nchi wanachama zinashiriki kikamilifu katika kuunda ulimwengu huu wa nchi nyingi na wa haki zaidi.

Alisema: umakini wa kimataifa kwa shughuli za BRICS unaongezeka. Kundi hili linamiliki injini hai ya uchumi wa dunia kwa kiwango cha asilimia 49 na uwezo wake bado haujatumika kikamilifu.