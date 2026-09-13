Araghchi na Mwenzake wa Uturuki Wafanya Mazungumzo ya Simu Kuhusu Kuzuia Kuenea kwa Mgogoro Katika Eneo

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Waziri wa Mambo ya Nje wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Sayyid Abbas Araghchi, na Waziri wa Mambo ya Nje wa Uturuki, Hakan Fidan, wamefanya mazungumzo ya simu kuhusu maendeleo ya hivi karibuni katika eneo hilo na njia za kuzuia kuongezeka kwa mvutano.

Katika mazungumzo hayo yaliyofanyika Jumamosi jioni, mawaziri hao wawili walisisitiza umuhimu wa kuzuia kuongezeka kwa mvutano na kupanuka kwa wigo wa mgogoro katika eneo, huku wakisisitiza haja ya kuendelea na mashauriano pamoja na juhudi za kidiplomasia kwa lengo la kusaidia kurejesha utulivu na hali ya utulivu katika eneo.

Kwa mujibu wa taarifa zilizoripotiwa kuhusu mazungumzo hayo, pande hizo pia ziligusia mawasiliano yanayohusiana na Mlango wa Bahari wa Hormuz, pamoja na juhudi na mazungumzo yanayolenga kusitisha migogoro katika eneo hilo.

Mazungumzo hayo yanafanyika wakati ambapo juhudi za kidiplomasia zinaendelea kutafuta njia za kupunguza mvutano na kuzuia mgogoro wa kikanda kuenea zaidi.