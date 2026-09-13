Yahya Saree: Saudi Arabia yafanya mashambulizi 58 ya anga dhidi ya mikoa kadhaa ya Yemen

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Msemaji wa Vikosi vya Wanajeshi vya Yemen, Brigedia Jenerali Yahya Saree, amesema kuwa ndege za kivita za Saudi Arabia zimefanya jumla ya mashambulizi 58 ya anga ndani ya saa 24 zilizopita, yakilenga maeneo mbalimbali nchini Yemen.

Kwa mujibu wa Saree, mashambulizi hayo yalilenga mikoa ya Taiz, Lahj, Al-Jawf, Hajjah, Al-Bayda na Saada.

Saree amesema mashambulizi hayo yalifanywa kwa kutumia ndege za kivita aina ya F-15, ambazo kwa mujibu wa taarifa yake ziliondoka katika kambi ya anga ya Khamis Mushait nchini Saudi Arabia.

Taarifa hiyo inatolewa wakati ambapo mapigano na mashambulizi kati ya pande zinazohusiana na mzozo wa Yemen yameongezeka katika siku za hivi karibuni. Ripoti za hivi karibuni pia zinaonyesha kuongezeka kwa mashambulizi ya anga ya Saudi Arabia nchini Yemen pamoja na mashambulizi ya makombora na ndege zisizo na rubani kutoka Yemen kuelekea maeneo ya kusini mwa Saudi Arabia.

Msemaji huyo wa Yemen amekuwa akitoa taarifa kuhusu mashambulizi hayo katika kipindi ambacho hali ya usalama nchini Yemen na eneo la Bahari ya Shamu (Red Sea) inaendelea kuwa tete.