Bashiri: Marekani haiwezi kutekeleza nia zake za kikoloni katika eneo na dunia

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Rais wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Masoud Pezeshkian, amesema kuwa Marekani haiwezi kutekeleza nia zake za kikoloni katika eneo na dunia, akieleza matumaini yake kwamba sera za nchi wanachama wa kundi la BRICS zitasaidia kukabiliana na hatua za kiholela za Washington.

Pezeshkian alitoa kauli hiyo alipokuwa akiwasilisha taarifa kuhusu mafanikio ya ushiriki wa ujumbe wa Iran katika Mkutano wa Viongozi wa Nchi Wanachama wa BRICS uliofanyika mjini New Delhi, India.

Rais huyo amesema: “Tunatumaini kwamba hatua za kiholela zinazochukuliwa na Marekani katika eneo zitapingwa kupitia sera za nchi wanachama wa BRICS, na kwamba Washington haitaweza kufanikisha nia zake mbaya katika eneo na dunia.”

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Iran IRNA, Pezeshkian, mwishoni mwa ushiriki wake katika mkutano huo siku ya Jumapili jioni, alisema kuwa kulifanyika vikao vilivyowakutanisha nchi wanachama wa BRICS pamoja na mataifa yanayotaka kujiunga na kundi hilo.

Alieleza kuwa BRICS ina nchi 11 wanachama, huku nchi nyingine 10 zikiwa zimewasilisha maombi ya kujiunga na kundi hilo. Alisema ujumbe wa Iran ulifanya mazungumzo yenye manufaa na nchi hizo katika mkutano huo.

Pezeshkian pia alisema kuwa juhudi za ujumbe wa Iran zililenga kueleza misimamo ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na kufuatilia malengo yaliyowekwa kwa ajili ya mkutano huo.

Aidha, alibainisha kuwa maeneo yaliyopewa kipaumbele katika mkutano huo yalihusisha ustahimilivu, ubunifu, ushirikiano na maendeleo endelevu, ambapo kila nchi iliyoshiriki iliwasilisha mtazamo wake kuhusu namna ya kufikia malengo hayo.