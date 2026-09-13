“Bao la kujifunga” la dola milioni 4: Vikosi vinavyoungwa mkono na Saudi Arabia vyaangusha drone yao kwa bahati mbaya

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Katika tukio lililoelezwa kama “bao la kujifunga”, vikosi vinavyoungwa mkono na Saudi Arabia vimeripotiwa kuangusha kwa bahati mbaya ndege isiyo na rubani aina ya CH-4, inayomilikiwa na Jeshi la Saudi Arabia na yenye thamani ya takriban dola milioni 4.



Kwa mujibu wa taarifa hiyo, tukio hilo lilitokana na kile kilichoelezwa kuwa ni kitendo cha uzembe na utambuzi usio sahihi wa shabaha, ambapo wanamgambo hao walilenga ndege hiyo wakiamini kwamba ilikuwa ni ndege isiyo na rubani inayomilikiwa na Ansarullah.



Kinachoongeza utata katika tukio hilo ni kwamba, baada ya kuangusha ndege hiyo, wanamgambo hao walidai kwa furaha na kujivunia kuwa wamefanikiwa kuangusha drone ya Ansarullah.



Hata hivyo, baadaye ilidaiwa kwamba shabaha waliyoiangusha ilikuwa sehemu ya vifaa na nguvu zao wenyewe, hivyo kusababisha hasara ya vifaa vya kijeshi vinavyomilikiwa na upande unaoungwa mkono na Saudi Arabia.



Tukio hilo limeibua kejeli na ukosoaji kuhusu uwezo wa vikosi hivyo katika kutambua na kutofautisha ndege rafiki na adui katika mazingira ya vita.