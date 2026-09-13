Kutoka kuwadhibiti Wanazuoni hadi kuizingira Hawza ya Kishia; kaulimbiu mpya ya Al-Khalifa ya kuwabana Mashia wa Bahrain

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA - Sera ya Serikali ya Bahrain dhidi ya jamii ya Kishia katika miaka ya hivi karibuni imeingia katika hatua mpya; hatua ambayo dalili zake zinaonekana katika kuongezeka kwa vikwazo dhidi ya wanazuoni, Husainiya, mimbari na taasisi za kidini. Mchakato huu, wakati viongozi wa Bahrain wanauhalalisha kwa kuuhusisha na mabadiliko ya kikanda na vita dhidi ya Iran, una mizizi ya kina na ya zamani zaidi.

Kwa mujibu wa uchambuzi wa mwenendo wa miongo mitatu ya sera za Bahrain kuhusu Hawza ya kidini ya Mashia uliochapishwa na Mir’at al-Bahrain, maamuzi ya miezi ya hivi karibuni ya utawala wa Al-Khalifa hayawezi kuchukuliwa kuwa mfululizo wa maamuzi yaliyotengwa na yanayotokana pekee na vita dhidi ya Iran.

Tangu Mei 2026, dhana ya “Wilayat al-Faqih” imekuwa mhimili mkuu katika tafsiri rasmi ya kile kinachoelezwa kuwa ni hatari ya ndani. Katika hotuba za viongozi, dhana hiyo imehusishwa na taasisi kama Baraza la Wanazuoni, Jumuiya ya Al-Wifaq, mitandao ya kifedha, misikiti na Husainiya.

Waziri wa Mambo ya Ndani wa Bahrain amezungumzia kukabiliana na suala hilo kwa misingi yake, huku katika mwezi wa Muharram makabiliano yakihamia kwenye bendera, kauli mbiu na Husainiya. Aidha, mnamo Septemba 2026, mfumo wa utoaji wa leseni kwa wahutubu na waombolezaji wa Ashura ulipanuliwa, ambapo pamoja na mitihani na usimamizi, ikawekwa pia sharti la “tabia na historia njema.”

Iwapo mabadiliko haya yote yatawekwa chini ya kichwa cha “vita dhidi ya Iran,” nusu ya picha iliyofichika itapotea. Kinachotokea kiko katika makutano ya njia mbili tofauti.

Njia ya kwanza ni ya ndani, iliyoanza katika miaka ya 1990, ambapo serikali ilijaribu kudhibiti nguvu za wanazuoni na taasisi za kidini za Kishia.

Njia ya pili ni ya kikanda, iliyoanza baada ya kuanzishwa kwa uhusiano wa kawaida wa kidiplomasia, pamoja na mabadiliko ya nafasi ya Bahrain baada ya mwaka 2023. Njia hiyo ilipanuka baada ya vita vilivyofuata mwaka 2023, na baada ya vita dhidi ya Iran ikafikia hatua ya kuifafanua upya taasisi ya wanazuoni na vyanzo vya ushawishi wake kupitia mapambano dhidi ya “Wilayat al-Faqih.”

Hatari kubwa katika hatua hii ni kwamba njia ya pili sasa imepata nyuma yake mfumo wa kisheria na kiutawala ambao umejengwa na njia ya kwanza kwa kipindi cha miaka 30.

Upinzani wa siri; kwa nini mkusanyiko wa sheria ni ishara ya kushindwa

Jaribio la kudhibiti nguvu za wanazuoni lilidhihirika wazi mwaka 1996, wakati wa kilele cha uasi wa miaka ya 1990, ambapo serikali ilianzisha Baraza Kuu la Masuala ya Kiislamu na kulipa mamlaka kuhusu sifa na ustahiki wa maimamu, wahutubu, wahubiri, wahutubu wa misikiti na Husainiya, pamoja na kufuatilia wanafunzi wa elimu za dini.

Rasimu ya awali ya serikali ya kuanzisha baraza hilo ilionyesha mzizi wa tatizo, pale ilipohusisha wahitimu wa elimu za dini ambao hawakuwa na ajira na uwezo wa makundi mbalimbali wa kuwaajiri, kuwafadhili na kuwatumia katika shughuli za uhubiri.

Wazo kuu lilikuwa kuiweka Hawza ya kidini iliyoenea na kutawanyika chini ya mwavuli mmoja wa kiutawala, ili serikali iweze kuwafikia watu na taasisi zake kupitia mfumo huo.

Lakini mpango huo ulikutana tangu mwanzo na nguvu za wanazuoni pamoja na uhuru wa nafasi yao katika jamii. Wanazuoni walipinga mpango huo kabla ya kutolewa mwaka 1996, wakakataa kuingiliwa na serikali katika uteuzi wa wahutubu, maimamu na elimu ya dini, na kutetea usimamizi wa jamii ya Kishia juu ya mambo yake ya kidini.

Upinzani uliendelea kwa njia mbalimbali. Kulikuwa na mizozo kuhusu kubainisha matukio ya kidini, kuingiliwa kwa mambo ya wanazuoni na baraza, pamoja na mpango wa kuwaingiza maimamu na wahutubu katika mfumo rasmi wa serikali; yote hayo yalikumbana na upinzani.

Mishahara ya serikali ilifungua uwezekano wa kumgeuza imamu kuwa mfanyakazi ambaye serikali ndiyo ingeweza kuamua sifa zake, daraja lake na uhusiano wake na taasisi anayofanyia kazi. Katika Husainiya na misikiti pia, kukubalika kwa mwanazuoni na khatibu katika jamii kuliendelea kuwa chanzo cha uhalali wao, na maamuzi ya kiutawala hayakuweza kuchukua nafasi hiyo.

Kwa hiyo, inapaswa kuepukwa kutafsiri mkusanyiko wa sheria kama historia ya mafanikio endelevu ya serikali. Mkusanyiko huo wa sheria, kwa kiasi fulani, ulikuwa ishara ya kuendelea kuwepo kwa tatizo lilelile ambalo sheria iliyotangulia haikuweza kulimaliza kabisa.

Baraza Kuu halikugeuka kuwa mamlaka ya juu ya Mashia, mishahara haikuchukua nafasi ya uhusiano kati ya imamu na waumini wake, na kanuni za udhibiti wa hotuba hazikuweza kuwaondoa wahutubu waliokuwa na misimamo inayopingana na serikali.

Serikali iliendelea kutoka chombo kimoja kwenda kingine: mfumo wa maimamu na waadhini, kisha “maadili ya hotuba za kidini” mwaka 2009, leseni za kutoa mihadhara ya kidini mwaka 2011, udhibiti wa ukusanyaji wa misaada ya kidini mwaka 2013, na kupanua udhibiti juu ya wakfu, wasimamizi, maeneo ya ibada na akaunti za fedha mwaka 2021.

Pale ambapo zana za kiutawala hazikutosha, zana za kiusalama ziliingia katika uwanja huo; jambo lililoonekana kwa nguvu mwaka 2011, na baadaye katika mgogoro wa Al-Diraz pamoja na kufuatiliwa kwa wahutubu baada ya mwaka 2016.

Katika mchakato huu wote, kiini cha tatizo kilikuwa nguvu za wanazuoni na uwezo wao wa kudumisha ushawishi huru usiotegemea serikali. Sheria iliweza kupanua mamlaka ya kiutawala, lakini haikuweza kuhamishia mamlaka hayo nafasi ya uongozi wa kidini, wala kuondoa uwezo wa mwanazuoni kujenga nafasi yake kupitia jamii, Hawza, Husainiya na Marja'iyyah ya kidini.

Kuanzishwa kwa uhusiano wa kawaida na mradi wa kukabiliana na Mashia

Kuanzishwa kwa uhusiano wa kawaida mwaka 2020 hakukuanzisha sera hii; zana zake nyingi tayari zilikuwa zimeandaliwa kabla ya hapo. Hata hivyo, hatua hiyo iliifanya Bahrain iingie katika mazingira mapya ya kikanda.

Kisha vita vya mwaka 2023 na migogoro iliyofuata nchini Lebanon, Yemen, Iraq na Iran vilipanua wigo wa mzozo dhidi ya makundi yanayohusishwa na Tehran. Baada ya vita dhidi ya Iran mwaka 2026, mabadiliko yaliyo wazi zaidi yalitokea ndani ya Bahrain.

“Wilayat al-Faqih” haikuwa dhana mpya katika kauli rasmi; Waziri wa Mambo ya Ndani alikuwa ameitaja tangu mwaka 2016 kama aina ya “utiifu wa nje.” Lakini jambo jipya mwaka 2026 ni mabadiliko ya matumizi ya tuhuma hiyo.

Baada ya vita dhidi ya Iran, suala hilo halikubaki tena katika kumfuatilia mwanazuoni mmoja au taasisi moja kwa sababu ya msimamo wao wa kisiasa, bali lilielekezwa kwenye Hawza yenyewe, ambayo ndiyo inayozalisha na kudumisha nguvu ya taasisi ya wanazuoni.

Mabadiliko haya yalidhihirika pale ambapo katika kauli rasmi, Baraza la Wanazuoni lilihusishwa na Al-Wifaq; la kwanza likaitwa “tawi la kifiqhi” na la pili “tawi la kisiasa.” Kisha suala hilo likapanuliwa hadi kwenye fedha, misikiti, Husainiya, uhamasishaji wa watu na hata mazungumzo kuhusu juhudi za “kubadilisha uhalisia wa fiqhi ya Kishia nchini Bahrain.”

Mabadiliko haya ni zaidi ya kuwafuatilia baadhi ya wanazuoni kwa sababu ya misimamo yao. Taasisi ya wanazuoni ambayo katika njia ya kwanza ilikuwa imeonyesha uwezo wa kupinga juhudi za kuidhibiti, katika njia ya pili yenyewe imegeuka kuwa sehemu ya tatizo linalofafanuliwa.

Wigo wa kulengwa pia umefikia vyanzo vya nguvu zake: Husainiya inayotoa mazingira ya kijamii, mimbari inayotoa fursa ya kuwafikia waumini, fedha zinazolinda uhuru wa taasisi, na nafasi ya Marja'iyyah inayotoa msingi wa kidini unaovuka mipaka ya serikali.

Kwa sababu hiyo, Muharram 2026 ulikuwa na umuhimu wa pekee. Makabiliano yalihama kutoka taasisi za kisiasa hadi kwenye Husainiya, bendera, kauli mbiu na shughuli za maombolezo.

Baadaye, uamuzi wa Septemba 2026 ulipanua mfumo wa utoaji leseni hadi kwa wahutubu na waombolezaji wa Ashura. Uamuzi huo haukuanzisha mfumo mpya, bali ulitumia zana zilizokuwa zimekusanywa kwa miaka mingi katika wakati wa kisiasa ambao unatofautiana sana na wakati zana hizo zilipoanzishwa.

Kutoka kuwadhibiti wanazuoni hadi kuizingira vyanzo vya nguvu zao

Hapa ndipo njia hizi mbili zinapokutana.

Kwa kipindi cha miongo mitatu, serikali ilijenga zana zake dhidi ya upinzani ambao wanazuoni walikuwa miongoni mwa vyanzo muhimu vya nguvu zake. Lakini upinzani wao ulifanya sehemu muhimu ya malengo ya sera hiyo ya udhibiti ishindwe kufikiwa.

Mwaka 2026, zana hizo zilielekezwa kwenye Husainiya, mimbari, fedha, nafasi ya Marja'iyyah na ibada za kidini; yaani vipengele vile vilivyodumisha uhuru wa kijamii wa nguvu za wanazuoni kwa miaka mingi.

Haya ndiyo mabadiliko makuu yanayotenganisha mwaka 2026 na 1996. Sera hiyo haijilengi tena tu kumuingiza mtu wa dini au taasisi ya dini ndani ya mfumo wa shirika la serikali, bali inalenga vyanzo vya nguvu vinavyowawezesha wanazuoni kupinga kuingizwa katika mfumo huo.

Kwa namna hii, mzozo umehama kutoka kuwadhibiti wanazuoni hadi kuizingira Hawza ya Kishia ambayo wanazuoni wanapata nguvu zao kutoka humo.

Sera ya mfalme katika hatua hii inafikia katika hali ngumu zaidi. Ikiwa hatua zake zitaendelea kubaki katika mfumo wa upangaji wa taasisi, kushindwa kwa njia ya kwanza kutajirudia mbele ya uimara wa mfumo wa kiitikadi na kijamii wa Kishia.

Na ikiwa atataka kuvuka mpaka huo na kuzidhibiti vyanzo vya nguvu za wanazuoni, huenda akaupeleka mzozo huo kutoka katika upinzani wa kisiasa hadi kwenye makabiliano na jamii ambayo itaona kuwa taasisi zake za kidini, imani yake na mazingira yake ya kijamii vinalengwa.

Katika hali hiyo, mfumo wenyewe unaweza kuwa unatengeneza mazingira ya uasi mpya; baada ya miongo mitatu ya kuwakamata wanazuoni na kujaribu kudhibiti ushawishi wao, kushindwa kwa sera hii kunaweza kusababisha makabiliano mapana zaidi na jamii yenyewe ya Kishia.