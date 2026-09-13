Mafanikio ya Vikosi vya Yemen: Yakomboa kilomita za mraba 5,400 ndani ya wiki moja na kuangusha ndege 9 za kivita na droni za Saudi Arabia

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Vikosi vya Wanajeshi vya Yemen vimetangaza kuwa vimefanikiwa kukomboa kilomita za mraba 5,400 za maeneo ya pwani ya magharibi mwa nchi hiyo katika operesheni iliyodumu kwa wiki moja.

Kwa mujibu wa taarifa ya Vikosi vya Wanajeshi vya Yemen, operesheni hiyo ilisababisha kukombolewa kwa maeneo sita katika mikoa ya Taiz na Al-Hudaydah, pamoja na vikosi vya Yemen kuingia katika kisiwa cha kimkakati cha Mayyun, kilichopo katika eneo la Bab al-Mandab.

Katika taarifa yao, Vikosi vya Wanajeshi vya Yemen vimesema:

“Operesheni ya ‘Wallahu Ashaddu Ba’san wa Ashaddu Tankiilan’ ilifanikiwa kufikia malengo yake, na wakati wa operesheni hiyo vikosi vinavyoungwa mkono na Saudi Arabia vilifukuzwa kutoka maeneo ya pwani ya magharibi.”

Taarifa hiyo pia imesema kuwa wakati wa operesheni hiyo, vikosi vya Yemen vilifanikiwa kuangusha ndege 9 za kivita na ndege zisizo na rubani, pamoja na kuwaweka huru baadhi ya wafungwa wa Yemen.

Vikosi vya Wanajeshi vya Yemen vimesisitiza kwamba operesheni hizo zitaendelea hadi mashambulizi yatakaposimamishwa na mzingiro dhidi ya Yemen kuondolewa.

Kwa mujibu wa taarifa hiyo, operesheni hiyo inalenga kuendelea kukabiliana na vikosi vinavyoungwa mkono na Saudi Arabia katika maeneo ya pwani ya magharibi mwa Yemen na kurejesha udhibiti wa maeneo yenye umuhimu wa kimkakati.