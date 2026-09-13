Mwakilishi wa Nujaba Iran: Hatutaacha uwanja wa mapambano wala kukabidhi silaha zetu

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Miezi kadhaa iliyopita, shinikizo la kisiasa kupitia wajumbe wa Marekani limekuwa likiwekwa kwa serikali ya Iraq ili kuilazimisha harakati ya upinzani nchini humo kukabidhi silaha zake, kwa visingizio mbalimbali.

Kwa mujibu wa taarifa hiyo, nafasi ya makundi ya upinzani ya Iraq katika kulinda mamlaka ya nchi, mipaka yake, usalama wa umma na katika kukabiliana na makundi ya kigaidi imekuwa ikijulikana kwa miongo kadhaa. Hata hivyo, Marekani imeendelea kuweka vikosi vyake nchini Iraq ikidai kuwa vinalenga kupambana na ugaidi.

Kwa mujibu wa taarifa rasmi ya Serikali ya Iraq, tarehe 30 Septemba ndiyo muda wa mwisho wa kumalizika kwa jukumu la kijeshi la muungano wa kimataifa nchini humo na kuondoka kwa vikosi vyake. Baada ya hapo, suala la kuweka silaha zote chini ya udhibiti wa serikali au kuzipokonya silaha harakati za upinzani linatarajiwa kupewa kipaumbele.

Taarifa hiyo inadai kuwa mpango wa kukabidhi silaha ni mradi unaoungwa mkono na Marekani na Israel, huku serikali ya Iraq ikikubali mpango huo kutokana na shinikizo.

Katika muktadha huo, baadhi ya makundi ya upinzani ya Iraq, yakiwemo Kataib Sayyid al-Shuhada na Harakat al-Nujaba, yametoa masharti yao kuhusu suala hilo. Katibu Mkuu wa Nujaba, Sheikh Akram al-Kaabi, amenukuliwa akisisitiza kuwa iwapo hata mwanajeshi mmoja wa Marekani atabaki Iraq baada ya Septemba 30, hawataruhusu kuondoka salama.

Akizungumza na ABNA kuhusu kukaribia kwa tarehe hiyo na masharti yaliyotolewa na Kataib Sayyid al-Shuhada, Hujjatul-Islam Sayyid Abbas Mousavi, mwakilishi wa Katibu Mkuu wa Harakat al-Nujaba nchini Iran, amesema wanaunga mkono kikamilifu masharti hayo na kuyaona kuwa ni madai halali na yenye mantiki.

Amesema masharti hayo hayaakisi tu msimamo wa kundi hilo, bali pia yanaonyesha mtazamo wa makundi mbalimbali ya upinzani nchini Iraq ambayo, kwa mujibu wake, yanaendelea kusimama imara katika njia ya mapambano na jihadi bila kuvutwa na madaraka ya muda mfupi au utajiri wa dunia.

Akizungumzia kile alichokiita kuingilia mara kwa mara kwa Marekani katika masuala ya ndani ya Iraq, Mousavi amesema kwamba Washington inapochukua nafasi ya moja kwa moja katika kuathiri mustakabali wa Iraq, lengo la mpango wa kuweka silaha zote chini ya serikali ni, kwa mtazamo wake, kuidhoofisha Iraq na kuathiri mifumo yake ya huduma, utamaduni na jamii.

Amesema Marekani imekuwa ikiendesha kile alichokiita vita vya kisiasa, kiitikadi na kiutamaduni dhidi ya Iraq na wananchi wake tangu kuanguka kwa utawala wa Saddam Hussein.

Mwakilishi huyo wa Nujaba nchini Iran amesema kuwa wao wataendelea kukabiliana na mipango hiyo kwa nguvu zao zote, huku akisema harakati za upinzani zina matawi ya kijeshi, kiitikadi, kiutamaduni, kijamii na kisiasa, ambayo kila moja inatekeleza kile wanachokiona kuwa ni wajibu wao katika kulinda nchi na wananchi.

Kuhusu suala la kulipiza kisasi na kudai damu ya kiongozi wao aliyefariki shahidi, Mousavi amesema kuwa baadhi ya watu waliomuita “mashahidi kamili” na wenye daraja za juu hawawezi kulipiziwa kisasi ipasavyo na mtu wa kawaida.

Amesema kwa mtazamo wao, Mwenyezi Mungu ndiye anayelipiza kisasi dhidi ya madhalimu na kuwatia adhabu wale wanaowadhulumu watu hao, akirejea aya ya Qur’ani inayosema: “Hakika Sisi tutawalipiza kisasi wahalifu.”

Mousavi pia amesisitiza umuhimu wa damu ya kiongozi huyo aliyefariki shahidi, akisema kwa mtazamo wake, hata kama serikali za Marekani na Israel pamoja na washirika na majeshi yao yote zingeharibiwa, hilo haliwezi kulinganishwa na thamani ya damu ya kiongozi huyo.

Amesema kwa msingi wa uwajibikaji, wajibu wa kidini na uaminifu kwa kiongozi wao aliyefariki shahidi, hawataacha uwanja wa mapambano wala kukabidhi silaha zao.

“Tutaendelea na njia yake na kwa nguvu zetu zote tutawalenga waliomuua pamoja na wale waliosimama upande wao na kuwawezesha,” alisema.

Akizungumzia hatua za kile alichokiita kulipiza kisasi na kudai damu ya kiongozi huyo, Mousavi amesema mpango wao wa kwanza uliotangazwa ni kuondolewa kwa vikosi vya Marekani vinavyokalia eneo hilo, akisema wataendelea kuvikabili mahali popote.

Aidha, amesema kuna mipango mingine ambayo kwa sasa hawawezi kuiweka wazi, na kwamba matokeo yake yataonekana baadaye, akidai kuwa mipango hiyo itawashangaza waliomuua kiongozi huyo.

Mousavi amehitimisha kwa kusema kuwa damu ya kiongozi wao aliyefariki shahidi imebaki kuwa amana juu yao na moto unaowaka katika nyoyo zao kwa muda wote watakaoendelea kuwa hai.