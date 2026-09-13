The Guardian: Chuki dhidi ya Uislamu nchini Marekani imekuwa chombo cha kisiasa wakati wa misimu ya uchaguzi

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Mwandishi wa safu wa The Guardian, Mustafa Bayoumi, katika makala yake aliyoandika akitathmini urithi wa miaka 25 tangu mashambulizi ya Septemba 11, amesema kuwa chuki dhidi ya Uislamu bado imejikita katika siasa za Marekani.

Bayoumi amesema kinyume na dhana iliyozoeleka, kuongezeka kwa chuki dhidi ya Uislamu nchini Marekani hakuhusiani zaidi na kutokea kwa mashambulizi ya kigaidi, bali mara nyingi huongezeka wakati wa mizunguko ya uchaguzi.

Urithi wa Septemba 11; hofu na ukandamizaji dhidi ya Waislamu

Bayoumi amekumbusha kuwa Waislamu nchini Marekani walikabiliwa na wimbi kubwa la vurugu na chuki mara tu baada ya mashambulizi ya Septemba 11, ambapo angalau watu watatu waliuawa katika mashambulizi ya awali.

Wakati huohuo, serikali ya shirikisho ilianzisha ukandamizaji mkubwa dhidi ya wahamiaji Waislamu, jambo ambalo wataalamu wa sheria walililinganisha na ukandamizaji uliofanywa kupitia kile kilichojulikana kama “Palmer Raids” katika miaka ya 1920.

Pamoja na hofu iliyokuwepo, ukosefu wa uelewa kuhusu Uislamu pia uliendelea. Licha ya juhudi mbalimbali za kuutambulisha Uislamu kwa jamii ya Marekani, ikiwemo kipindi cha Oprah Winfrey kuhusu mada ya “Islam 101” mnamo Oktoba 2001 na Qur’ani kuingia katika orodha ya vitabu vilivyouzwa zaidi ya New York Times, mitazamo potofu kuhusu Waislamu iliendelea kuwepo.

Utafiti mmoja uliofanywa mwaka 2006 ulionyesha kuwa ni takribani theluthi moja tu ya washiriki waliokuwa wakijua kwamba Waislamu wanaabudu Mungu yuleyule anayeabudiwa na Wakristo na Wayahudi. Takribani asilimia 10 waliamini kuwa Waislamu wanaabudu kile walichokiita “mungu wa mwezi.”

Chuki dhidi ya Uislamu huongezeka wakati wa uchaguzi

Mwandishi huyo, akirejea tafiti zilizofanywa kuhusu chuki dhidi ya Uislamu nchini Marekani, amesema kuwa mawimbi ya matamshi na vitendo vya chuki dhidi ya Waislamu si lazima yaongezeke baada ya mashambulizi ya kigaidi, bali mara nyingi huongezeka wakati wa vipindi vya uchaguzi.

Matokeo ya utafiti kutoka New America Foundation pamoja na tafiti za watafiti mbalimbali yanaonyesha kuwa ujumbe wa kisiasa na lugha inayotumiwa kuhusu migogoro inaweza kuwa na athari kubwa katika mtazamo wa jamii ya Marekani kuhusu Waislamu.

Kwa mtazamo huo, Bayoumi anasema chuki dhidi ya Uislamu haipaswi kuonekana tu kama hofu isiyo na mantiki dhidi ya kundi fulani la kidini, bali pia kama jambo linalozidi kutumiwa kisiasa nchini Marekani.

Suala hilo limeanza tena kupewa uzito huku uchaguzi wa katikati ya muhula nchini Marekani ukikaribia na kuongezeka kwa matamshi dhidi ya Uislamu kutoka kwa baadhi ya wanasiasa.

Mashambulizi ya kisiasa dhidi ya Waislamu na taasisi za Kiislamu

Bayoumi ametaja, miongoni mwa mifano, matamshi ya Laura Loomer, mwanaharakati wa mrengo wa kulia na mshirika wa Donald Trump, pamoja na Nancy Mace, mwakilishi wa South Carolina; Randy Fine, mwakilishi wa Florida; Tommy Tuberville, seneta wa Republican; na J.D. Vance, Makamu wa Rais wa Marekani, ambao kwa nyakati tofauti wametoa matamshi dhidi ya Waislamu au wanasiasa Waislamu.

Pia ametaja Texas kama mfano wa kuongezeka kwa lugha hiyo, ambako wanasiasa wa jimbo hilo wamekuwa wakipendekeza mara kadhaa mipango inayolenga Waislamu, ikiwemo mipango ya kupiga marufuku mahakama za Sharia, licha ya kwamba mahakama hizo kimsingi hazipo Texas.

Bayoumi pia ametaja hatua ya Gavana Greg Abbott wa Texas ya kuitangaza Council on American-Islamic Relations (CAIR) kuwa “shirika la kigaidi la kigeni.” Mwandishi huyo ameielezea hatua hiyo kuwa haina msingi, huku akirejea pia onyo la taasisi ya Knight First Amendment Institute kuhusu kulengwa kwa makundi ya kiraia na wapinzani wa kisiasa.

Kutoka “kuenea kwa Sharia” hadi “kuenea kwa ubabe”

Mwandishi wa The Guardian anaendelea kueleza kuwa mashambulizi dhidi ya Waislamu si lazima yaishie kwa Waislamu pekee.

Kwa mujibu wa makala hiyo, Waislamu nchini Marekani wamepitia katika kipindi cha miaka 25 ufuatiliaji usio na idhini, sera za uhamiaji zilizotumiwa kisiasa, marufuku ya kuingia nchini kwa Waislamu, pamoja na kuzuiwa kwa sauti zinazopinga sera za serikali, ikiwemo zile zinazounga mkono Palestina.

Bayoumi anaonya kuwa zana zilezile zilizotumiwa awali dhidi ya Waislamu zinaweza baadaye kutumiwa dhidi ya makundi mengine.

Katika muktadha huo, anapinga madai ya baadhi ya wanasiasa wa Republican kuhusu kile wanachokiita “kuenea kwa Sharia”, na badala yake anazungumzia kile anachokiita “kuenea kwa ubabe” nchini Marekani.

Kuongezeka kwa ushiriki wa Waislamu katika siasa za Marekani

Hata hivyo, The Guardian inasisitiza kuwa Waislamu nchini Marekani hawajabaki watazamaji mbele ya shinikizo hilo, bali ushiriki wao wa kisiasa umeongezeka zaidi kuliko wakati mwingine wowote.

Kwa mujibu wa utafiti wa hivi karibuni uliorejelewa katika makala hiyo, kwa sasa kuna Waislamu 255 wanaoshikilia nyadhifa za kuchaguliwa katika maeneo mbalimbali nchini Marekani. Miongoni mwao wapo mameya 11, majaji 18 na wajumbe wanne wa Baraza la Wawakilishi la Marekani, huku zaidi ya asilimia 43 ya viongozi hao wakiwa wanawake.

Makala hiyo inawataja Zohran Mamdani na Abdulrahman Mohamed El-Sayed kuwa miongoni mwa wanasiasa Waislamu mashuhuri nchini Marekani.

Kwa mujibu wa The Guardian, kinachowatofautisha si uwezo wao wa kuwasiliana na wananchi pekee, bali pia msisitizo wao katika sera zinazolenga kuboresha maisha ya wananchi kwa ujumla.

Gazeti hilo limetaja mipango ya El-Sayed ya kuhakikisha upatikanaji wa huduma za afya na maji safi kwa wote, kufuta madeni ya matibabu na kukabiliana na ushawishi wa fedha za mashirika katika siasa.

Kuhusu Mamdani, limeeleza mipango yake ya kuanzisha kwa majaribio huduma ya malezi ya watoto wenye umri wa miaka miwili kwa ufadhili wa umma, kusimamisha ongezeko la kodi za pango katika baadhi ya nyumba zinazodhibitiwa na serikali, pamoja na mpango wa kutoa huduma za malezi ya watoto katika vituo vya burudani vya jiji ili kuwasaidia wazazi.

Katika hitimisho lake, mwandishi wa safu wa The Guardian amesema kuwa katika kipindi cha miaka 25 iliyopita, nguvu mbalimbali za kisiasa zimekuwa zikitumia hofu na ukosefu wa uelewa kueneza madai kwamba Waislamu hawana nafasi nchini Marekani na kwamba wanataka kuuteka nchi hiyo.

Hata hivyo, amesema Waislamu nchini Marekani sasa wana uwepo mkubwa zaidi katika uwanja wa kisiasa kuliko hapo awali, na kwamba juhudi zao za kutetea haki zao hatimaye zinaweza kuchangia katika kulinda haki za umma na kuimarisha demokrasia kwa wananchi wote.