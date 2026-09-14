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Wananchi wa Yemen wajitokeza Sana'a kuunga mkono Ansarullah

14 Septemba 2026 - 11:15
Msimbo wa Habari: 1865389
Wananchi wa Yemen wajitokeza Sana'a kuunga mkono Ansarullah

Wananchi wamekusanyika katika mji mkuu wa Yemen, Sana'a, kuonyesha mshikamano na uungwaji mkono kwa Harakati ya Ansarullah, huku vikosi vya harakati hiyo vikifanya maonyesho ya nguvu katika mitaa ya mji huo.

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- wananchi nchini Yemen wamejitokeza katika mji mkuu Sana'a kuonyesha uungwaji mkono wao kwa Harakati ya Ansarullah (Houthi), wakati mvutano na mapigano yakiendelea kuongezeka nchini humo.

Kundi la wananchi limekusanyika katika maeneo mbalimbali ya Sana'a likieleza mshikamano wao na Ansarullah na kuonyesha uungwaji mkono kwa msimamo wa harakati hiyo katika kipindi hiki cha mvutano.

Wakati huo huo, vikosi vya Ansarullah vimefanya maonyesho ya nguvu katika mitaa ya Sana'a, hatua inayodhihirisha utayari na uwezo wa kijeshi wa harakati hiyo katika mji mkuu.

Maandamano hayo ya wananchi pamoja na maonyesho ya kijeshi yamefanyika huku hali ya usalama nchini Yemen ikiwa katika kipindi cha mvutano mkubwa na mapigano yanayoendelea.

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