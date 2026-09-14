Wananchi wa Yemen wajitokeza Sana'a kuunga mkono Ansarullah

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- wananchi nchini Yemen wamejitokeza katika mji mkuu Sana'a kuonyesha uungwaji mkono wao kwa Harakati ya Ansarullah (Houthi), wakati mvutano na mapigano yakiendelea kuongezeka nchini humo.

Kundi la wananchi limekusanyika katika maeneo mbalimbali ya Sana'a likieleza mshikamano wao na Ansarullah na kuonyesha uungwaji mkono kwa msimamo wa harakati hiyo katika kipindi hiki cha mvutano.

Wakati huo huo, vikosi vya Ansarullah vimefanya maonyesho ya nguvu katika mitaa ya Sana'a, hatua inayodhihirisha utayari na uwezo wa kijeshi wa harakati hiyo katika mji mkuu.

Maandamano hayo ya wananchi pamoja na maonyesho ya kijeshi yamefanyika huku hali ya usalama nchini Yemen ikiwa katika kipindi cha mvutano mkubwa na mapigano yanayoendelea.