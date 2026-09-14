Elias Hazrati: Vita bado vinaendelea, mazungumzo ya dhati na wananchi ndiyo njia ya kuvuka migogoro

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Mkuu wa Baraza la Habari la Serikali ya Iran, Elias Hazrati, amesema kuwa vita bado vinaendelea, huku adui akiendelea na njama pamoja na shinikizo mbalimbali za kiuchumi ndani na nje ya nchi.



Hazrati amesisitiza kuwa njia ya kukabiliana na migogoro na changamoto zilizopo ni kufanya mazungumzo ya dhati na wananchi kwa wakati, pamoja na kuwapa taarifa sahihi kuhusu mambo ambayo yamekwishatekelezwa na yale ambayo bado yanapaswa kufanyiwa kazi.



Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Iran IRNA, Hazrati ameyasema hayo Jumatatu wakati wa mkutano wa pamoja kati ya Wizara ya Afya na wajumbe wa Baraza la Habari la Serikali, uliojadili utendaji wa mfumo wa afya nchini Iran wakati wa kipindi cha vita.



Amesema Iran imekabiliwa katika kipindi cha hivi karibuni na mfululizo wa migogoro iliyotokea kwa wakati mmoja, sambamba na shinikizo kutoka nje na mipango ya uhasama iliyolenga kuisukuma nchi hiyo kuelekea kwenye kudhoofika, kuvurugika na hatimaye kujisalimisha.



Kwa mujibu wa Hazrati, katika mazingira hayo, mawasiliano sahihi kati ya serikali na wananchi ni jambo muhimu katika kuimarisha uelewa wa umma, kueleza hatua zinazochukuliwa na serikali, pamoja na kujenga uaminifu katika kipindi cha changamoto.



Amesisitiza umuhimu wa kuwasilisha kwa wananchi simulizi sahihi na ya wazi kuhusu hali ya nchi, ikiwemo mafanikio yaliyopatikana na kazi ambazo bado hazijakamilika.