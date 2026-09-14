Baghaei: Mkutano wa Mawaziri wa Nchi za Eneo la Ghuba ulifutwa kwa ombi la Saudi Arabia

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran, Ismail Baghaei, amesema mkutano wa mawaziri wa mambo ya nje wa nchi za eneo hilo haukufanyika kufuatia ombi la Saudi Arabia.



Akizungumza mwanzoni mwa mkutano wake na waandishi wa habari Jumatatu, Baghaei alisema Iran na Oman tayari zimekamilisha maelewano yao kuhusu njia za usafirishaji majini, na kwamba Tehran itafanya uamuzi kwa pamoja na upande wa Oman kuhusu namna ya kutangaza rasmi maelewano hayo.



Baghaei pia alizungumzia ziara yake ya hivi karibuni katika mji wa Lamerd, ulioko kusini mwa Iran, ambapo siku ya Jumamosi alikwenda akiwa ameambatana na kundi la vyombo vya habari vya ndani na vya kimataifa.



Alisema ziara hiyo ililenga kuwatukuza mashahidi na majeruhi pamoja na familia zao, na kushuhudia moja kwa moja madhara yaliyosababishwa na kile alichokiita uhalifu wa kivita wa Marekani uliotokea tarehe 28 Februari 2026.



Kwa mujibu wa Baghaei, yale waliyoyaona moja kwa moja huko Lamerd yalikuwa makubwa zaidi kuliko walivyotarajia, na hayangeweza kulinganishwa kikamilifu na picha na taarifa walizokuwa wameziona na kuzisikia kupitia televisheni na vyombo vya habari.



Amesema kiwango cha ukatili kilichodhihirika katika tukio hilo ni jambo ambalo, kwa maelezo yake, ni vigumu kulielewa, akieleza kuwa kugeuza mji mdogo wenye wakazi takribani 30,000, ambao ni eneo la makazi na la kiraia, kuwa uwanja wa kujaribia silaha za kisasa hakuendani na misingi au viwango vyovyote vya kibinadamu.



Baghaei amesisitiza kuwa kile walichokishuhudia Lamerd kinapaswa kuangaliwa kwa mtazamo wa madhara kwa raia na miundombinu ya kiraia, huku akieleza umuhimu wa kufikisha kwa jamii ya kimataifa taarifa kuhusu madhara yaliyotokana na mashambulizi hayo.