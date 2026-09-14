Iran: Shule ya Minab, Meli ya Dena na Harusi ya Sirik ni ushahidi wa wazi wa uhalifu wa kivita wa Marekani

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Naibu Rais wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran anayeshughulikia masuala ya kiutendaji, Mohammad Jafar Qaem-Panah, amesema matukio mbalimbali yaliyotokea wakati wa vita ni ushahidi wa wazi wa uhalifu wa kivita unaodaiwa kufanywa na Marekani.



Qaem-Panah ameyataja mashahidi wa vita vya siku 12, mashahidi wa mwezi wa Ramadhani, pamoja na wahanga wa Shule ya Minab, Meli ya Dena na sherehe ya harusi ya Sirik, akisema matukio hayo yanatoa ushahidi mkubwa kuhusu kile alichokiita uhalifu wa kivita uliofanywa na Marekani.



Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Iran IRNA, Qaem-Panah ameyasema hayo Jumatatu wakati wa mkutano wa manaibu wa sekretarieti ya baraza pamoja na wakurugenzi wa mashirika katika maeneo huru ya kiuchumi.



Amesema kuwa adui alilenga kuiangamiza ustaarabu wa Iran, lakini mipango hiyo ilishindwa kutokana na sababu kuu tatu ambazo, kwa mujibu wake, ziliwezesha Iran kukabiliana na hali hiyo na kuzuia malengo ya maadui kutimia.



Qaem-Panah ameongeza kuwa hakuna mtu aliyekuwa akitarajia Iran ingeweza kusimama na kuendelea kupambana katika mazingira ya kukabiliana na uwezo mkubwa wa kijeshi na nyuklia wa mataifa mawili yenye silaha za nyuklia duniani.



Amesisitiza kuwa uwezo wa Iran wa kustahimili changamoto hizo unaonyesha nguvu ya taifa hilo katika kukabiliana na shinikizo na mashambulizi, akieleza kuwa matukio ya kipindi cha vita yameacha ushahidi ambao, kwa mtazamo wa serikali ya Iran, unapaswa kuchunguzwa katika muktadha wa sheria za kimataifa za vita na ulinzi wa raia.