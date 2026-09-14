Hilali Nyekundu ya Iran: Tunaendelea kufuatilia hatima ya marubani watatu wa Iran kupitia Qatar

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Mkuu wa Jumuiya ya Hilali Nyekundu ya Iran, Pir-Hossein Koliwand, amesema juhudi zinaendelea kufuatilia hatima ya marubani watatu wa Iran ambao taarifa kuhusu walipo bado haijawa wazi.



Koliwand amesema kuna ushahidi unaoashiria kwamba marubani hao watatu wanaweza kuwa nchini Qatar, na kwa msingi huo ameitaka Jumuiya ya Hilali Nyekundu ya Qatar kutumia njia zake rasmi kufuatilia suala hilo na kubaini hali halisi ya watu hao.



Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Iran IRNA, likinukuu Jumuiya ya Hilali Nyekundu ya Iran, Koliwand amesisitiza umuhimu wa kuimarisha ushirikiano wa pande mbili kati ya Hilali Nyekundu ya Iran na Qatar, hususan katika kufuatilia hatima ya marubani hao.



Aidha, amesema maafisa wa upande wa Qatar wameonyesha utayari wa kutoa msaada unaohitajika ili kubaini hali na mahali walipo marubani hao watatu.

Koliwand amesisitiza kuwa Hilali Nyekundu ya Qatar inapaswa kushiriki kikamilifu katika juhudi za kuchunguza na kufuatilia hali ya marubani hao, huku akieleza kuwa ushirikiano wa kibinadamu kati ya taasisi hizo mbili unaweza kusaidia kufichua taarifa zaidi kuhusu hatima yao.