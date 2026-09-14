Kukiri kwa Marekani kwa Kuzuia Kuhudhuria kwa Mohammad Eslami huko Vienna

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la ABNA, mwakilishi wa Marekani katika hotuba yake katika mkutano wa sabini wa jumla wa Shirika la Kimataifa la Nishati ya Atomiki alikiri kuzuia kuhudhuria kwa Mohammad Eslami, makamu wa rais na mkuu wa Shirika la Nishati ya Atomiki la Iran, huko Vienna.

Alidai: Marekani ilipinga ombi la msamaha, na kwa mujibu wa kanuni za Kamati ya Vikwazo ya Umoja wa Mataifa, upinzani huu ulisababisha kukataliwa kwa ombi na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Wakati tunazingatia kutafuta suluhisho la kidiplomasia kwa changamoto zinazotokana na programu ya nyuklia ya Iran, hatukuweza kukubaliana na safari ya afisa aliye chini ya vikwazo vya Umoja wa Mataifa kwenda mkutano mkuu wa Shirika la Kimataifa la Nishati ya Atomiki; hasa wakati hakuna ushirikiano wowote wa maana kutoka upande wa Iran katika utekelezaji wa majukumu ya ulinzi wa nyuklia.

Mwakilishi wa Marekani pia katika madai yasiyo na msingi alisema: ushiriki wa mtu kama huyu katika mkutano huu ungeiruhusu Iran tu, bila kutoa ushirikiano unaofaa, kutumia fursa hii kwa kuendeleza malengo yake; kitendo ambacho kingedhoofisha uaminifu wa Shirika la Kimataifa la Nishati ya Atomiki kama taasisi inayohusika na uthibitishaji wa programu ya nyuklia ya Iran na kutishia moja kwa moja maslahi ya usalama ya Marekani na washirika wake wa kikanda. Wakati huo huo, katika kipindi cha uwajibikaji wa afisa huyu, shughuli zilifanyika nchini Iran ambazo haziendani na programu ya nyuklia ya amani pekee, na hii ilikuwa moja ya sababu za kuwekwa jina lake katika orodha ya vikwazo vya Umoja wa Mataifa.

Wakati huo huo, hapo awali Reza Najafi, balozi na mwakilishi wa kudumu wa Iran huko Vienna, pia katika mkutano huo aliona kuzuia kuhudhuria kwa Eslami kama ukiukaji wa haki za Iran na majukumu ya nchi mwenyeji na alitaka hatua za mara moja za kurekebisha kutoka Austria na dhamana ya kutojirudia kwa matukio kama haya.