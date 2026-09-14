Siku hizi jina la Yemeni linasikika tena kwa sauti kubwa kuliko wakati wowote katika vyombo vya habari; nchi ambayo picha yake kwa miaka ilikuwa imefungwa na vita, kizuizi na uharibifu, sasa imesimama katika hatua ambapo maendeleo yake ya kijeshi yamelazimisha sio tu vyombo vya habari vya eneo, bali pia wachambuzi na watumiaji duniani kote kuitikia. Kusonga mbele kwa vikosi vya Ansarallah katika pwani ya magharibi ya Yemeni na kufikia maeneo ya kimkakati katika eneo la Bab al-Mandab kumeifanya eneo hili tena kuwa moja ya vituo muhimu vya maendeleo ya kijeshi. Ripoti zilizochapishwa zinaonyesha udhibiti wa Mokha, Zubab na kisiwa cha Myun na kupanuka kwa uwepo wa vikosi vya Yemeni karibu na Bab al-Mandab; maendeleo ambayo kwa sababu ya umuhimu wa mlango huu wa bahari kwa biashara na nishati ya dunia, yamepata mwangwi zaidi ya mipaka ya Yemeni.

Lakini kile ambacho siku hizi kimevuta umakini kuhusu Wameni, sio tu eneo la kijiografia la Bab al-Mandab au idadi ya maeneo yaliyotekwa; jambo hilo linarudi kwenye taswira iliyoundwa kuhusu «ujanja wa kivita wa Wameni». Watu ambao kwa miaka walikuwa katika kizuizi na chini ya mashambulizi ya mabomu, sasa katika simulizi za vyombo vya habari na mitandao ya kijamii wametoka katika msimamo wa kujihami pekee na kuwa nguvu ambayo wengine wanalazimika kuingiza uwezo wake katika mahesabu yao.

Katika hali kama hii, usemi «Fath al-Futuhat ya Wameni» unapita kutoka mkono hadi mkono katika nafasi ya mtandao; usemi ambao labda zaidi ya kuwa cheo rasmi cha kijeshi, unaakisi mshangao wa sehemu ya maoni ya umma kuhusu kasi na ukubwa wa maendeleo ya hivi karibuni.

Katikati ya matukio haya, sentensi moja ya kiongozi shahidi wa mapinduzi ilisambazwa tena katika nafasi ya vyombo vya habari; sentensi iliyotolewa miaka mingi iliyopita kuhusu manunuzi ya silaha ya Saudi Arabia: «Sijali kuhusu vifaa na uwezo ambao Magharibi inampa Saudi Arabia, kwa sababu hizi, Mungu akipenda, zitaanguka mikononi mwa mujahidina wa Uislamu.»