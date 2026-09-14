Bomba la mafuta la Saudi Arabia litakuwa nje ya mfumo kwa wiki kadhaa

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la ABNA, maafisa wawili wenye ufahamu waliiambia Associated Press kwamba bomba muhimu la mafuta la Saudi Arabia ambalo lililengwa na shambulizi wiki iliyopita, litakuwa nje ya mfumo hasa kwa wiki kadhaa wakati wa ukarabati wa uharibifu.

Maafisa hawa wawili waliofahamu suala hilo walisema kwamba ukarabati wa uharibifu uliosababishwa, ikiwa ni pamoja na katika kituo kikubwa cha kusukuma maji, unaweza kuchukua wiki tatu hadi tano.

Mmoja wa maafisa hao alisema bomba linaweza kuendelea kufanya kazi kwa sehemu wakati timu za ukarabati zinafanya kazi. Maafisa wote wawili walizungumza kwa sharti la kutokutajwa majina kwa sababu hawana idhini ya kutoa taarifa kwa vyombo vya habari.

Bomba la Mashariki hadi Magharibi linalopita kote Saudi Arabia ni sehemu muhimu ya mkakati wa nchi hii wa kusafirisha mauzo yake ya mafuta hadi Bahari Nyekundu na kuzunguka Mlango wa Hormuz; mlango ambao unakabiliwa na usumbufu wa usafirishaji wa meli kwa sababu ya vita vya Marekani dhidi ya Iran.

Bomba hili la kilomita 1200 (maili 745) lina uwezo wa kusafirisha hadi mapipa milioni saba ya mafuta kwa siku. Shambulizi la ndege zisizo na rubani dhidi ya kituo hiki siku ya Alhamisi lilisababisha kusimamishwa kwa shughuli za bomba hili.