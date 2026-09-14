Maafa ambayo utawala wa Kizayuni umeleta kwa kilimo cha Gaza

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Mehr likinukuu Al-Quds Al-Arabi, Baha al-Agha, mkurugenzi wa sera na mipango wa Wizara ya Kilimo ya Palestina, alitangaza kwamba vita vya mauaji ya kimbari dhidi ya Ukanda wa Gaza vimeharibu karibu kabisa sekta ya kilimo ya eneo hili na asilimia 87.6 ya ardhi ya kilimo imeathirika kabisa.

Al-Agha alisema: Hivi sasa ni asilimia 4 tu ya jumla ya ardhi ya kilimo ya Ukanda wa Gaza inayoweza kufikiwa kwa usalama na kulimwa, na uharibifu, mbali na ardhi, umejumuisha pia udongo, visima vya maji, mitandao ya umwagiliaji na mistari ya kusafirisha maji.

Aliongeza kwamba sekta za ufugaji na uvuvi pia zimeathirika kati ya asilimia 85 na 90 na zaidi ya asilimia 70 ya ardhi ya kilimo sasa iko nyuma ya «mstari wa njano»; eneo ambalo liko chini ya udhibiti wa utawala wa Kizayuni.

Kwa mujibu wa afisa huyu wa Kipalestina, utawala wa Kizayuni wakati huo huo umeweka vizuizi vikali kwa uingizaji wa pembejeo za uzalishaji wa kilimo na hauruhusu uingizaji wa mbolea, mbegu, miche na dawa za kilimo.

Al-Agha, akirejelea ripoti mpya ya Shirika la Chakula na Kilimo la Umoja wa Mataifa «FAO», alisema ni takriban asilimia 3 tu ya ardhi ya kilimo ya wazi, yenye eneo la takriban dunam 4,480, sasa inaweza kufikiwa kwa usalama.

Pia ni dunam 2,240 tu za nyumba za kioo za kilimo, sawa na takriban asilimia 16 ya jumla ya nyumba za kioo za Gaza, zinazoweza kufikiwa.