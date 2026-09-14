Uchochezi wa vita wa Marekani katika eneo umevunja mgongo wa uchumi wa Emirati

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la ABNA likinukuu Al-Mayadeen, data rasmi zilizochapishwa na Idara ya Uchumi na Utalii ya Dubai zinaonyesha kupungua kwa kiasi kikubwa kwa idadi ya watalii wa kigeni wanaoingia katika emirati hii katika miezi minane ya kwanza ya mwaka 2026 ikilinganishwa na kipindi kama hicho mwaka jana.

Kwa mujibu wa data ya hivi karibuni ya idara hii, Dubai kati ya Januari na Agosti 2026 ilipokea watalii milioni 6.97 wa kigeni, wakati katika kipindi hicho cha mwaka 2025 idadi ya watalii ilifikia milioni 12.54.

Kwa msingi huo, mtiririko wa watalii wanaoingia Dubai ikilinganishwa na mwaka jana umepungua kwa takriban watu milioni 5.57, na kiwango cha kupungua huku kimefikia takriban asilimia 44.4 katika miezi minane ya kwanza ya mwaka 2026 ikilinganishwa na 2025.

Takwimu zinazohusu utendaji wa sekta ya utalii katika Emirati zimechapishwa kabla ya kuanza kwa maonyesho ya kila mwaka ya «Soko la Safari la Kiarabu» huko Dubai, ambapo makampuni ya utalii yanashiriki ili kuamsha sekta hii.

Matokeo haya yanachapishwa baada ya mwaka wa rekodi katika utalii wa Dubai; mwaka ambao idadi ya watalii wa kigeni waliotembelea emirati hii katika mwaka 2025 ilifikia takriban milioni 19.6. Hata hivyo, vita ambavyo Marekani na utawala wa kikoloni wa Kizayuni wameanzisha dhidi ya Iran vimeleta uharibifu mkubwa kwa utalii katika Emirati.