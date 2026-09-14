Riyadh ilikimbilia utawala wa Kizayuni ili kukabiliana na Wameni

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la ABNA, gazeti la Kizayuni «Israel Hayom» liliripoti kwamba Mohammed bin Salman, mfalme wa Saudi Arabia, aliomba msaada kutoka kwa nchi kadhaa za eneo hili ili kukabiliana na vikosi vya silaha vya Yemeni. Gazeti hili lilionyesha kwamba Riyadh kupitia Kamandi ya Kati ya vikosi vya Marekani katika eneo hili (CENTCOM), ilituma ombi lisilo la moja kwa moja lenye maudhui sawa kwa Tel Aviv.

Gazeti hili, likinukuu vyanzo vya kidiplomasia vya eneo hili, lilitangaza kwamba ombi la Saudi Arabia linajumuisha kupokea msaada wa kijasusi na msaada mwingine kwa lengo la kuzuia kufungwa kwa Mlango wa Bab al-Mandab na Wameni.

Kwa mujibu wa ripoti hii, Riyadh hapo awali iliomba msaada kutoka Washington ili kukabiliana na vikosi vya silaha vya Yemeni na kuzuia maendeleo yao katika eneo la Bab al-Mandab; lakini Donald Trump, rais wa Marekani, hakujibu ombi la kuingilia kijeshi moja kwa moja, na jambo hili lilisababisha Saudi Arabia kutafuta chaguo zingine katika eneo hili.

Kwa mujibu wa ripoti ya gazeti hili, Riyadh katika hali ya wasiwasi mkubwa kuhusu njia za usafirishaji wa mafuta, mvutano katika Mlango wa Hormuz na vitisho dhidi ya usafirishaji wa meli katika Bab al-Mandab, iliomba msaada moja kwa moja kutoka nchi za Ghuba ya Uajemi na Misri.

Gazeti hili la Kizayuni liliongeza kwamba Saudi Arabia iko katika «makutano ya njia»; kwa sababu njia tatu kuu za usafirishaji wa mafuta za nchi hii zinatishiwa kwa wakati mmoja: Mlango wa Hormuz upande wa mashariki, Bab al-Mandab upande wa kusini na njia ya ardhini inayoelekea Bahari Nyekundu.

Ripoti hii ya Kizayuni iliongeza kwamba harakati za nchi za Ghuba kuelekea Tehran ni katika mwelekeo wa kutafuta suluhisho la kuondoa shinikizo zilizopo na «haimaanishi kukaribiana kisiasa na Iran».