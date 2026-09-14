Mkutano wa Wajapani kwa kufukuzwa kwa balozi wa Israeli na kufungwa kwa ubalozi huko Tokyo

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la ABNA likinukuu Al-Diyar, makumi ya raia wa Japani kwa kukusanyika mbele ya ubalozi wa utawala wa Kizayuni huko Tokyo walilaani uhalifu wa utawala huu dhidi ya watu wa Palestina waliodhulumiwa na kutaka kufukuzwa kwa balozi mpya wa Israeli.

Washiriki wa mkutano huu wakiwa wamebeba bendera za Palestina walipiga kelele za kuunga mkono kusimamishwa kwa vita katika Ukanda wa Gaza.

Vikosi vya usalama vya Japani pia viliwekwa kwa wingi karibu na ubalozi huu.

Mtandao wa kupinga biashara ya silaha nchini Japani ulitangaza kwamba lengo la kufanya mkutano huu lilikuwa kutangaza malalamiko rasmi kwa serikali.

Raia wa Japani pia walitaka kukamatwa kwa Netanyahu na kufungwa kwa ubalozi wa utawala wa kikoloni nchini humo. Walipinga uhusiano kati ya Tokyo na Tel Aviv, hasa ushirikiano wa kijeshi na wa silaha.