Uporaji wa mafuta ya Venezuela; vifaa vya mafuta vya Marekani vilivyotumika vilipelekwa nchini humo

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la ABNA likinukuu Reuters, vifaa vya kale na vilivyotumika vya mafuta vya Marekani ambavyo havijatumiwa tena na makampuni ya mafuta ya nchi hii yanahamishwa kwenda Venezuela; hatua ambayo inafanyika wakati huo huo na jitihada za kujenga upya sekta ya mafuta ya nchi hii na bila shaka uporaji wa rasilimali zake za mafuta na Marekani.

Makampuni ya mafuta nchini Marekani yanahamisha vifaa vyao vya mafuta vilivyotumika na vya ziada kwenda Venezuela; nchi ambayo baada ya miaka ya vikwazo na kupungua kwa uwekezaji kwa sababu ya sera za Marekani dhidi ya nchi hii inahitaji vifaa na mtaji wa kigeni ili kufufua sekta yake ya mafuta.

Hivi sasa baadhi ya vifaa vya mafuta vya Marekani ambavyo hapo awali vilionekana kama visivyotumika au vya ziada, sasa vimepata lengo jipya nchini Venezuela. Vifaa hivi vitatumika kwa ukarabati na ujenzi upya wa miundombinu ya mafuta na kuongeza uzalishaji wa mafuta wa nchi hii.

Maendeleo haya yanatokea wakati Washington inaonekana baada ya kutekwa kwa Nicolás Maduro, rais wa nchi hii, imejitenga na mbinu ya shinikizo la juu na vikwazo vikubwa dhidi ya sekta ya mafuta ya Venezuela na kuelekea kile inachokiita msaada wa kujenga upya sekta ya nishati ya nchi hii.

Hivi karibuni Trump alidai kwamba Marekani ilifikia makubaliano na Venezuela ambayo yanachukuliwa kama «mkataba mkubwa zaidi wa mafuta katika historia ya dunia» na makubaliano haya yalifikiwa kwa amri yake na kwa ushirikiano wa Marco Rubio, waziri wa mambo ya nje wa Marekani, na Pete Hegseth, waziri wa vita, na pia Delcy Rodríguez, rais wa muda wa Venezuela, na kupitia ushirikiano na makampuni ya kibinafsi.

Rais wa Marekani ambaye yuko chini ya shinikizo kwa sababu ya kuongezeka kwa gharama za maisha za Wamarekani kufuatia uvamizi usio na sababu dhidi ya Iran, alidai: Marekani katika mfumo wa makubaliano haya, bila kulazimisha gharama kwa walipa kodi wa Marekani, imepata udhibiti wa zaidi ya mapipa bilioni 65 ya akiba zilizothibitishwa za mafuta za Venezuela.

Trump ambaye yuko katika ukingo wa uchaguzi wa kati wa Marekani na yuko chini ya shinikizo la Congress na maoni ya umma kwa sababu ya kuongezeka kwa bei ya mafuta na petroli, alidai kwamba makubaliano haya yataongeza zaidi ya mara mbili akiba ya mafuta ya Marekani, yataongeza kwa kiasi kikubwa usambazaji wa mafuta wa nchi hii na kwa muda mrefu yatasababisha kupungua kwa kiasi kikubwa kwa bei ya petroli kwa Wamarekani.